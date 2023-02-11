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    Лавина обломков обрушилась на спасателей во время разбора завалов в турецком Хатае

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    1 комментарий

    Обломки рухнули на спасателей во время разбора завалов после землетрясения в турецком городе Хатае. Жуткие кадры попали на видео.

    В результате обрушения под обломками оказался участник поисково-спасательной команды. Его оперативно вытащили коллеги. Мужчина не пострадал и продолжил работу, сообщает 11 февраля турецкое агентство İhlas Haber Ajansı.

    Как сообщил днем в субботу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, число погибших в результате землетрясения в стране превысило 21 тыс. человек, более 80 тысяч — ранены. В ликвидации последствий катастрофы участвуют свыше 140 тыс. человек, в том числе сотрудники МЧС России. В одном из городов работают спасатели из петербургского ПСО «Экстремум».

    В понедельник, 6 февраля, на юго-востоке Турции и в Сирии произошло два землетрясения магнитудой более семи (в 04:17 по местному времени — силой 7,7 балла по шкале Рихтера, в 13:24 — 7,6 балла). Толчки ощущались и в соседних странах, в том числе в Сирии, Ливане, Ираке, на Кипре, в Израиле, в Грузии, Абхазии и даже в Сочи. После этого в регионе было зафиксировано более 300 афтершоков, в том числе три землетрясения магнитудой выше 6, и 24 землетрясения — от 5 до 6. Погибли больше 20 тысяч человек, разборы завалов не закончены. Власти Сирии говорят о гуманитарной катастрофе.

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    Комментарии 1

    DEMOMON11 Фев 2023 в 17:41
    Молодец, конечно. Без каски стоит.
    А почему сверху не разбирают, интересно?
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