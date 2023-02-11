Лавина обломков обрушилась на спасателей во время разбора завалов в турецком Хатае

Обломки рухнули на спасателей во время разбора завалов после землетрясения в турецком городе Хатае. Жуткие кадры попали на видео.

В результате обрушения под обломками оказался участник поисково-спасательной команды. Его оперативно вытащили коллеги. Мужчина не пострадал и продолжил работу, сообщает 11 февраля турецкое агентство İhlas Haber Ajansı.