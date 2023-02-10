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    Шел на лыжах ради убежища. В Финляндии поймали нелегала из России

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    9 комментариев

    Погранслужба Финляндии обнаружила нелегального гостя из России. Он неплохо подготовился к переходу границы — вооружился лыжами.

    Мужчину задержали в приграничной зоне в области Кайнуу два дня назад, пишут 10 февраля финские СМИ. Нелегал сообщил, что ищет в Финляндии убежища. Отмечается, что погранслужба начала предварительное расследование незаконного пересечения границы. Процедура по предоставлению убежища тоже уже идет — за ходатайство отвечает иммиграционная служба.

    СМИ напоминают, что нелегальное пересечение границы может обернуться штрафом или даже заключением. Пограничный комиссар региона связался с карельским коллегой, чтобы прояснить ситуацию.

    Периодически на финской границе встречаются такие гости — например, россиянин просил убежища в Финляндии в ноябре. Помимо лыж нелегалы используют и другой транспорт: в сентябре гражданин России приплыл в Эстонию на сапе.

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    Комментарии 9

    26077642110 Фев 2023 в 20:44
    Бежать через Карелию - вернуться через Магадан. Дурак.
    +0−0
    Гость10 Фев 2023 в 20:39
    очередной оппозиционер сдриснул )))скатертью дорога, таких сразу гражданства лишать
    +0−2
    mwr10 Фев 2023 в 20:32
    бежать из из путиского рая безоглядки, пока живы
    +2−1
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