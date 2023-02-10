Шел на лыжах ради убежища. В Финляндии поймали нелегала из России

Погранслужба Финляндии обнаружила нелегального гостя из России. Он неплохо подготовился к переходу границы — вооружился лыжами.



Мужчину задержали в приграничной зоне в области Кайнуу два дня назад, пишут 10 февраля финские СМИ. Нелегал сообщил, что ищет в Финляндии убежища. Отмечается, что погранслужба начала предварительное расследование незаконного пересечения границы. Процедура по предоставлению убежища тоже уже идет — за ходатайство отвечает иммиграционная служба.

СМИ напоминают, что нелегальное пересечение границы может обернуться штрафом или даже заключением. Пограничный комиссар региона связался с карельским коллегой, чтобы прояснить ситуацию.