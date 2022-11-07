Финны поймали нового нелегала из России. Он хочет остаться жить в Суоми

Несмотря на закрытие Финляндии россияне продолжают попытки проникнуть в страну. Новый нелегал попался финским пограничникам накануне — уже после пересечения границы.
Как сообщает 7 ноября пограничная служба Северной Карелии, один человек из России попал в Финляндию в районе Ките-Хатунваара. Мужчина пересек границу утром и вскоре был остановлен финскими пограничниками. Как отметили в службе, человек подал прошение о предоставлении убежища в Финляндии.
В 2022 году это пятый нелегал, незаконно пересекший сухопутную границу в зоне контроля пограничной службы «Северная Карелия».
Чтобы справиться с потоком «гостей» из России, Финляндия построит очень дорогой экспериментальный забор.