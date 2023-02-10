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    Петербургский депутат предложил пороть розгами за дискредитацию армии

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    15 комментариев

    На заседании парламентского комитета по законодательству 10 февраля депутат Всеволод Беликов, комментируя наказание для тех, кто дискредитирует армию, заявил, что «можно было обойтись розгами». В комментарии «Фонтанке» депутат уточнил, что это была шутка.

    Комиссия обсуждала инициативу фракции «Яблоко» — обратиться к главе Госдумы Вячеславу Володину с просьбой убрать из законодательства административные и уголовные статьи за распространение «фейков» и дискредитацию ВС РФ. Комитет отказался поддержать это предложение.

    Замглавы фракции Борис Вишневский привел громкие примеры: про художницу Сашу Скочиленко, которой грозит до 10 лет лишения свободы за подмену ценников в магазине, а также про штраф в 35 тысяч рублей главе фракции Александру Шишлову за посты в соцсетях.

    «Анализируя каждый конкретный случай тех фейкометов и тех, кто участвовал в тех процессах… Просто, когда им объясняют ситуацию, они говорят: «Не наказывайте меня, я хотел набрать в TikTok больше просмотров». Можно было обойтись розгами. Это мое такое убеждение. К сожалению, у нас такое законодательство», — прокомментировал на заседании Беликов (цитата по «ЗакС.ру»).

    На просьбу «Фонтанки» прокомментировать высказывание депутат объяснил, что сказал про розги в шутку.

    © Фонтанка.Ру

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    Комментарии 15

    Русич Древний10 Фев 2023 в 18:49
    За казнокрадство-на кол!
    +2−0
    VVM196210 Фев 2023 в 18:37
    вот у меня вопрос к этому псевдо патриотическому депутату.
    Вашу пятую точку возят на каком автомобиле - Ауди, Вольво, Тойота?
    Все эти автомобили производства не дружественных России стран.
    Вырученные за эти машины денежные средства , а также за запчасти и расходные детали частично идут на помощь совсем не России.
    Так может стоит начать себя и всем чиновника, министрам и депутатам пересесть на отечественные автомобили без вражеских АБС, подушек безопасности и не побоюсь этого слова эры глонас????
    +3−0
    Slava_Rossii210 Фев 2023 в 18:29
    Это лицо законодательной власти и "Единой России".
    Мечты пороть всех несогласных, такой он видит Россию будущего.
    +6−0
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