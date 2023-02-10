Петербургский депутат предложил пороть розгами за дискредитацию армии

На заседании парламентского комитета по законодательству 10 февраля депутат Всеволод Беликов, комментируя наказание для тех, кто дискредитирует армию, заявил, что «можно было обойтись розгами». В комментарии «Фонтанке» депутат уточнил, что это была шутка.

Комиссия обсуждала инициативу фракции «Яблоко» — обратиться к главе Госдумы Вячеславу Володину с просьбой убрать из законодательства административные и уголовные статьи за распространение «фейков» и дискредитацию ВС РФ. Комитет отказался поддержать это предложение.

Замглавы фракции Борис Вишневский привел громкие примеры: про художницу Сашу Скочиленко, которой грозит до 10 лет лишения свободы за подмену ценников в магазине, а также про штраф в 35 тысяч рублей главе фракции Александру Шишлову за посты в соцсетях.