Петербургский депутат предложил пороть розгами за дискредитацию армии

На заседании парламентского комитета по законодательству 10 февраля депутат Всеволод Беликов, комментируя наказание для тех, кто дискредитирует армию, заявил, что «можно было обойтись розгами». В комментарии «Фонтанке» депутат уточнил, что это была шутка.
Комиссия обсуждала инициативу фракции «Яблоко» — обратиться к главе Госдумы Вячеславу Володину с просьбой убрать из законодательства административные и уголовные статьи за распространение «фейков» и дискредитацию ВС РФ. Комитет отказался поддержать это предложение.
Замглавы фракции Борис Вишневский привел громкие примеры: про художницу Сашу Скочиленко, которой грозит до 10 лет лишения свободы за подмену ценников в магазине, а также про штраф в 35 тысяч рублей главе фракции Александру Шишлову за посты в соцсетях.
«Анализируя каждый конкретный случай тех фейкометов и тех, кто участвовал в тех процессах… Просто, когда им объясняют ситуацию, они говорят: «Не наказывайте меня, я хотел набрать в TikTok больше просмотров». Можно было обойтись розгами. Это мое такое убеждение. К сожалению, у нас такое законодательство», — прокомментировал на заседании Беликов (цитата по «ЗакС.ру»).
На просьбу «Фонтанки» прокомментировать высказывание депутат объяснил, что сказал про розги в шутку.