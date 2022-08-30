Суд оставил художницу Сашу Скочиленко в СИЗО

Василеостровский районный суд Петербурга на месяц продлил арест художнице Саше Скочиленко, обвиняемой в распространении фейков о российской армии. Об этом «Фонтанке» сообщили 30 августа в объединенной пресс-службе судов города.



Скочиленко останется в СИЗО как минимум до 1 октября.



Задержанную в апреле Сашу Скочиленко обвинили в том, что она заменила ценники в магазине на Васильевском острове на стикеры о событиях на Украине. Эти действия расценили как «публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ по мотивам политической ненависти». Теперь художнице грозит штраф от 3 до 5 млн рублей, принудительные работы либо лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

