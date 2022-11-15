В Петербурге суд оставил в силе штраф депутату Заксобрания Шишлову за дискредитацию ВС РФ

Городской суд Петербурга 15 ноября подтвердил решение первой инстанции об административном штрафе депутату Заксобрания Александру Шишлову по статье о дискредитации вооруженных сил РФ. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.



Таким образом, штраф в размере 35 тысяч рублей, который народному избраннику присудил по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ Петроградский районный суд, остался без изменений. Решение городского суда вступило в силу.



Как рассказал «Фонтанке» коллега Шишлова по фракции «Яблоко» в парламенте Борис Вишневский, суд допросил в качестве свидетеля члена диссертационного совета Санкт-Петербургского института истории РАН Ирину Левинскую, которая является автором одной из двух рецензий на экспертизу высказываний Шишлова, опубликованных в постах в соцсети «ВКонтакте», выполненную специалистами Северо-Западного регионального центра экспертизы Министерства юстиции. По мнению Вишневского, Левинская показала «несостоятельность» экспертизы.