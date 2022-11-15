В Петербурге суд оставил в силе штраф депутату Заксобрания Шишлову за дискредитацию ВС РФ

Городской суд Петербурга 15 ноября подтвердил решение первой инстанции об административном штрафе депутату Заксобрания Александру Шишлову по статье о дискредитации вооруженных сил РФ. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.
Таким образом, штраф в размере 35 тысяч рублей, который народному избраннику присудил по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ Петроградский районный суд, остался без изменений. Решение городского суда вступило в силу.
Как рассказал «Фонтанке» коллега Шишлова по фракции «Яблоко» в парламенте Борис Вишневский, суд допросил в качестве свидетеля члена диссертационного совета Санкт-Петербургского института истории РАН Ирину Левинскую, которая является автором одной из двух рецензий на экспертизу высказываний Шишлова, опубликованных в постах в соцсети «ВКонтакте», выполненную специалистами Северо-Западного регионального центра экспертизы Министерства юстиции. По мнению Вишневского, Левинская показала «несостоятельность» экспертизы.
Однако, подчеркнул депутат, судья даже не стала брать перерыв для вынесения решения. Вишневский добавил, что решение Горсуда будет оспорено в Третьем кассационном суде.