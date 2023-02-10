В Петербурге ветер сам лепит снеговиков, а еще роняет краны и рвет провода

Штормовой ветер продолжает проказничать в Петербурге 10 февраля. В одних случаях его проделки вызывают улыбку, в других — угрожают здоровью и жизни, наносят урон городской инфраструктуре.



Так, на юго-западе Петербурга, в яхт-клубе «Балтиец», невидимые руки стихии лепят снеговиков. Снежки сами катаются по земле, становясь все больше. Эти кадры, присланные в редакцию «Фонтанки», вполне могли бы стать частью фильма о привидениях.