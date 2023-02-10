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    В Петербурге ветер сам лепит снеговиков, а еще роняет краны и рвет провода

    7377
    4 комментария

    Штормовой ветер продолжает проказничать в Петербурге 10 февраля. В одних случаях его проделки вызывают улыбку, в других — угрожают здоровью и жизни, наносят урон городской инфраструктуре.

    Так, на юго-западе Петербурга, в яхт-клубе «Балтиец», невидимые руки стихии лепят снеговиков. Снежки сами катаются по земле, становясь все больше. Эти кадры, присланные в редакцию «Фонтанки», вполне могли бы стать частью фильма о привидениях.

    MikaArt

    У ремонтируемого Нижнего парка в Петергофе упала временная кровля. А на Малом проспекте Петроградской стороны ветер сорвал с ремонтируемого здания строительные леса и сбросил их на сеть из проводов, все разорвав. Кран упал на территории храма на улице Адмирала Черокова.

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    Момент падения строительных конструкций на Петроградской стороне попал на видео — водитель успел вовремя затормозить.

    В одном из самых ветреных мест города — на Комендантской площади — люди, выходя из метро, попадают в пургу. Здесь главное хорошее сцепление подошвы с землей, иначе есть риск уйти не в ту сторону не по своей воле.

    Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

    Непогода в ближайшее время не утихнет, а суббота также будет подпорчена сильным ветром и мокрым снегом.

    © Фонтанка.Ру

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    Комментарии 4

    Entrenador200510 Фев 2023 в 19:00
    Видел десятки таких нерукотворных снеговиков в Палевском сквере и никаких следов обуви вокруг. Не мог себя заставить поверить, что это от ветра , а оно оказывается, правда.
    +0−0
    Гость10 Фев 2023 в 19:00
    На фотографии Верхний Сад Петергофа, именно он на ремонте, а вовсе не Нижний Парк.
    +0−0
    Гость10 Фев 2023 в 18:58
    ?!
    +0−0
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