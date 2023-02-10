В Петербурге ветер сам лепит снеговиков, а еще роняет краны и рвет провода

Штормовой ветер продолжает проказничать в Петербурге 10 февраля. В одних случаях его проделки вызывают улыбку, в других — угрожают здоровью и жизни, наносят урон городской инфраструктуре.
Так, на юго-западе Петербурга, в яхт-клубе «Балтиец», невидимые руки стихии лепят снеговиков. Снежки сами катаются по земле, становясь все больше. Эти кадры, присланные в редакцию «Фонтанки», вполне могли бы стать частью фильма о привидениях.
MikaArt
У ремонтируемого Нижнего парка в Петергофе упала временная кровля. А на Малом проспекте Петроградской стороны ветер сорвал с ремонтируемого здания строительные леса и сбросил их на сеть из проводов, все разорвав. Кран упал на территории храма на улице Адмирала Черокова.
Момент падения строительных конструкций на Петроградской стороне попал на видео — водитель успел вовремя затормозить.
В одном из самых ветреных мест города — на Комендантской площади — люди, выходя из метро, попадают в пургу. Здесь главное хорошее сцепление подошвы с землей, иначе есть риск уйти не в ту сторону не по своей воле.
Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
Непогода в ближайшее время не утихнет, а суббота также будет подпорчена сильным ветром и мокрым снегом.