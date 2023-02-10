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    Главный таможенник России ушел на пенсию, врио стал первый заместитель

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    3 комментария

    Премьер-министр Михаил Мишустин отправил в отставку начальника федеральной таможенной службы (ФТС) Владимира Булавина. Его карьера в таможне закончилась на фоне обысков и в канун 70-летнего юбилея.

    Об отставке Булавина 10 февраля сообщает российское правительство. Его должность временно займет первый заместитель начальника ФТС Руслан Давыдов.

    Булавин пришел на должность главы ФТС семь лет назад с должности полпреда президента по СЗФО. До этого долгое время он строил карьеру в структурах ФСБ и дослужился до замдиректора службы, Булавин руководил аппаратом Национального антитеррористического комитета. 11 февраля ему исполнится 70 лет.

    Врио Давыдов был заместителем с 2017 года. «В этой должности он курировал в том числе работу электронных таможен и внедрение автоматических процедур при декларировании. В целом в таможенных органах Руслан Давыдов проработал более 15 лет», — отмечается на сайте правительства.

    В конце декабря — начале января в структурах ФТС прошел ряд обысков и арестов по делам о взятках. В СИЗО начальник центрального информационно-технического таможенного управления Дмитрий Васильев и начальник управления по противодействию коррупции ФТС Дмитрий Мурышов.

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    Комментарии 3

    jokir10 Фев 2023 в 17:12
    Прощай, Иваныч! «Слон в посудной лавке» - это было про тебя! Ты был самым худшим руководителем ФТС…
    +0−0
    Отец Родной10 Фев 2023 в 16:47
    Уникальный случай! Первый раз в жизни таможенник ушёл на пенсию, а не на зону.
    +1−0
    kоt-obormot10 Фев 2023 в 16:36
    Не по чину...
    +0−0
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