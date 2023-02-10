Главный таможенник России ушел на пенсию, врио стал первый заместитель

Премьер-министр Михаил Мишустин отправил в отставку начальника федеральной таможенной службы (ФТС) Владимира Булавина. Его карьера в таможне закончилась на фоне обысков и в канун 70-летнего юбилея.

Об отставке Булавина 10 февраля сообщает российское правительство. Его должность временно займет первый заместитель начальника ФТС Руслан Давыдов.

Булавин пришел на должность главы ФТС семь лет назад с должности полпреда президента по СЗФО. До этого долгое время он строил карьеру в структурах ФСБ и дослужился до замдиректора службы, Булавин руководил аппаратом Национального антитеррористического комитета. 11 февраля ему исполнится 70 лет.