Главный по борьбе с коррупцией в таможенных делах арестован по коррупционному делу. В день борьбы с коррупцией

Оперативники ФСБ задержали начальника управления по противодействию коррупции ФТС Дмитрия Мурышова. 9 декабря суд в Москве его арестовал.

О решении арестовать Мурышова сообщает Басманный районный суд. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Подробности и суммы пока не называются, известно, что делом занимается ФСБ.

Весной прошлого года Мурышов отчитывался в СМИ, что в отношении сотрудников таможенных органов возбуждается все больше «взяточных» уголовных дел.

9 декабря — это Международный день борьбы с коррупцией.