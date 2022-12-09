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    Главный по борьбе с коррупцией в таможенных делах арестован по коррупционному делу. В день борьбы с коррупцией

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    5 комментариев

    Оперативники ФСБ задержали начальника управления по противодействию коррупции ФТС Дмитрия Мурышова. 9 декабря суд в Москве его арестовал.

    О решении арестовать Мурышова сообщает Басманный районный суд. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Подробности и суммы пока не называются, известно, что делом занимается ФСБ.

    Весной прошлого года Мурышов отчитывался в СМИ, что в отношении сотрудников таможенных органов возбуждается все больше «взяточных» уголовных дел.

    9 декабря — это Международный день борьбы с коррупцией.

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    Комментарии 5

    altnec09 Дек 2022 в 19:33
    Но не с таможней-же, значит эт фэйк.
    +0−1
    Йёхан09 Дек 2022 в 19:33
    "... На смену повшему бойцу,
    прийдут другие и сомкнут ряды.
    И может до победы не дойдём,
    но на дороге к ней останутся наши следы!"
    +2−0
    altnec09 Дек 2022 в 19:24
    Таких поводов для ротации кадров - десятки тысяч наберётся.
    Ушедшим и уходящим - памятники природных ландшафтов в виде земель бывших в употреблении природоохранных министевств и ведомств.
    Это не шутка, узаконение фальшивоприобретенных земель.
    +0−0
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