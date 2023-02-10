X5 Retail Group хочет открыть дискаунтеры «Чижик» в Петербурге в 2025 году

X5 Retail Group может открыть дискаунтеры «Чижик» в Петербурге в 2025 году. Об этом заявила 10 февраля в ходе конференции «Малому бизнесу — большую полку» президент ретейлера Екатерина Лобачева.
«В Петербурге [«Чижик»] стоит в планах развития на 2025 год», — сказала она.
По оценке ретейлера, к этому сроку его доля рынка опустится ниже порога в 25%, что позволит открывать новые точки.
«Мы ждём публикации результатов Росстата в апреле 2023 года, и наши планы развития будем корректировать, исходя из цифр, которые мы увидим», — сказала она. Сейчас, по оценке Х5, ее доля уже около 25%.
«Возможно, чуть выше, возможно, чуть ниже. Но то, что Петербург будет открыт для нашего развития в течение ближайших нескольких лет, мы уже понимаем», — отметила президент Х5.
По словам Екатерины Лобачевой, это произошло за счёт того, что в течение нескольких лет Х5 в Петербурге не запускала новые точки. «Другие форматы открывались активнее, чем мы», — сказала она.
Ранее стало известно, что сеть «Лента» стала развивать в Петербурге формат «эконом».