X5 Retail Group хочет открыть дискаунтеры «Чижик» в Петербурге в 2025 году

X5 Retail Group может открыть дискаунтеры «Чижик» в Петербурге в 2025 году. Об этом заявила 10 февраля в ходе конференции «Малому бизнесу — большую полку» президент ретейлера Екатерина Лобачева.



«В Петербурге [«Чижик»] стоит в планах развития на 2025 год», — сказала она.

По оценке ретейлера, к этому сроку его доля рынка опустится ниже порога в 25%, что позволит открывать новые точки.

«Мы ждём публикации результатов Росстата в апреле 2023 года, и наши планы развития будем корректировать, исходя из цифр, которые мы увидим», — сказала она. Сейчас, по оценке Х5, ее доля уже около 25%.