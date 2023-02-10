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    ТЕМА ДНЯ

    Дамба закрывается, из залива идет вода

    Из-за угрозы наводнения КЗС полностью закрыт. Вода в Неве прибавила почти метр

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    1 комментарий
    Фото: супервидовая камера «Фонтанки»
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    Комплекс защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений полностью закрыт для предотвращения угрозы подъема уровня воды в устье Невы выше критических значений. Об этом сообщает пресс-служба КЗС.

    супервидовая камера «Фонтанки»

    «Акватория Невской губы изолирована от Финского залива 10 февраля в 12:25 по МСК», — говорится в сообщении.

    Капитан морского порта «Большой порт Санкт-Петербург» остановил движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру.

    Уровень воды в Неве на ординаре у Горного института, по данным на 12:47, составляет плюс 93 см, в Финском заливе на С1 — плюс 166 см. «Фонтанка» показывала, как вода пробивается через лунки во льду.

    По данным СЗ УГМС, сегодня в Петербурге действует штормовое предупреждение. В прибрежных районах возможны порывы ветра до 23 м/с. Петербуржцам — водителям и пешеходам — добавляет дискомфорта плотная метель. Перед штормом закрыли сады и парки.

    Фото: супервидовая камера «Фонтанки»

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    Комментарии 1

    Mazzzz10 Фев 2023 в 13:10
    Байден колдует супостат!
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