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    Экономика и санкции

    Конфисковать, но определить точную сумму. Юристы рекомендуют ЕС запросить у банков данные о замороженных активах России

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    11 комментариев

    Евросоюзу стоит подумать о том, чтобы запросить у банков информацию о замороженных активах Центробанка РФ, если эти средства планируется направить на восстановление Украины. Об этом заявила юридическая служба блока, сообщает вечером 9 февраля Bloomberg.

    Агентство ссылается на документ, распространенный среди лидеров стран ЕС. В нем говорится, что законы блока позволяют ему использовать замороженные активы, но сначала нужно определить суммы попавших под санкции средств Центробанка и других активов РФ.

    Судя по данным Банка России, речь может идти о 258 миллиардах долларов, говорится в документе. Пока страны ЕС заявили о заморозке 33,8 миллиардов евро (36,4 миллиарда долларов) но эта цифра «еще оценивается». Юристы советуют блоку работать с Группой семи и международными партнерами, чтобы инвестировать замороженные активы.

    Как писала «Фонтанка», после начала боевых действий на Украине США, ЕС и их союзники ввели против Москвы санкции, из-за чего заморожены оказались $300 млрд резервов ЦБ, а также счета и имущество некоторых россиян. В конце января Швейцария заявила, что находится под международным давлением из-за замороженных активов России. Эстония же намерена их конфисковать, не дожидаясь других стран ЕС, и это решение поддержала Еврокомиссия.

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    Комментарии 11

    Гость10 Фев 2023 в 01:42
    Всё-таки надо жахнуть.
    +0−0
    27503938210 Фев 2023 в 01:10
    йесс !
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