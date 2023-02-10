Конфисковать, но определить точную сумму. Юристы рекомендуют ЕС запросить у банков данные о замороженных активах России

Евросоюзу стоит подумать о том, чтобы запросить у банков информацию о замороженных активах Центробанка РФ, если эти средства планируется направить на восстановление Украины. Об этом заявила юридическая служба блока, сообщает вечером 9 февраля Bloomberg.
Агентство ссылается на документ, распространенный среди лидеров стран ЕС. В нем говорится, что законы блока позволяют ему использовать замороженные активы, но сначала нужно определить суммы попавших под санкции средств Центробанка и других активов РФ.
Судя по данным Банка России, речь может идти о 258 миллиардах долларов, говорится в документе. Пока страны ЕС заявили о заморозке 33,8 миллиардов евро (36,4 миллиарда долларов) но эта цифра «еще оценивается». Юристы советуют блоку работать с Группой семи и международными партнерами, чтобы инвестировать замороженные активы.
Как писала «Фонтанка», после начала боевых действий на Украине США, ЕС и их союзники ввели против Москвы санкции, из-за чего заморожены оказались $300 млрд резервов ЦБ, а также счета и имущество некоторых россиян. В конце января Швейцария заявила, что находится под международным давлением из-за замороженных активов России. Эстония же намерена их конфисковать, не дожидаясь других стран ЕС, и это решение поддержала Еврокомиссия.