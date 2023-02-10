Конфисковать, но определить точную сумму. Юристы рекомендуют ЕС запросить у банков данные о замороженных активах России

Евросоюзу стоит подумать о том, чтобы запросить у банков информацию о замороженных активах Центробанка РФ, если эти средства планируется направить на восстановление Украины. Об этом заявила юридическая служба блока, сообщает вечером 9 февраля Bloomberg.

Агентство ссылается на документ, распространенный среди лидеров стран ЕС. В нем говорится, что законы блока позволяют ему использовать замороженные активы, но сначала нужно определить суммы попавших под санкции средств Центробанка и других активов РФ.