Путин рассказал, как птица попала в двигатель самолёта, на котором он летел

Президент России Владимир Путин вспомнил два авиапроисшествия, участником которых он был. Об этом глава государства рассказал на встрече с представителями авиационной отрасли 9 февраля.



По словам президента, однажды во время полета в один из двигателей самолета попала птица и он заглох. «У командира (воздушного судна. — Прим. ред.) спрашиваю: что делать? Он говорит: ну, мы дотянем», — приводит слова Путина РИА Новости. В итоге, самолет сел на промежуточный аэродром. Президент отметил, что всегда нужно делать выбор в пользу безопасности.