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    Путин рассказал, как птица попала в двигатель самолёта, на котором он летел

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    12 комментариев

    Президент России Владимир Путин вспомнил два авиапроисшествия, участником которых он был. Об этом глава государства рассказал на встрече с представителями авиационной отрасли 9 февраля.

    По словам президента, однажды во время полета в один из двигателей самолета попала птица и он заглох. «У командира (воздушного судна. — Прим. ред.) спрашиваю: что делать? Он говорит: ну, мы дотянем», — приводит слова Путина РИА Новости. В итоге, самолет сел на промежуточный аэродром. Президент отметил, что всегда нужно делать выбор в пользу безопасности.

    Также Владимир Путин вспомнил про случай с вертолетом, когда ему, как президенту, срочно нужно было прибыть на место. Командир судна отказался лететь из соображений безопасности, развернулся и ушел. «Это чрезвычайно важная вещь», — пояснил Путин и добавил, что на пилотах лежит большая ответственность за жизни людей.

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    Владимир ПутинАвиапроисшествиеВертолетСамолет
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    Комментарии 12

    mrA10 Фев 2023 в 00:01
    птичку жалко.
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