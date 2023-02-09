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    Правительство РФ определит список банков, у которых будет право на выплаты военным

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    Военнослужащие будут получать положенные выплаты только через отделения Банка России или банки из списка, который утвердит правительство России. Поправки внесены в Федеральный закон «Об обороне». Документ опубликован на сайте Госдумы 9 февраля.

    В пояснительной записке к законопроекту говорится, что сейчас военные и гражданский персонал Вооруженных сил РФ могут получать выплаты в 77 банках, в части из которых задействован иностранный капитал. Законодатели подчеркивают, что это создает предпосылки для доступа третьих лиц к персональным данным личного состава и местам дислокации органов военного управления.

    Изменить систему денежных выплат военным и сократить число банков, через которые они смогут получать довольствие, ранее предложил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Выбранные банки должны обладать лицензией на работы, связанные с использованием сведений, составляющих гостайну.

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    ВС РФБанкиВыплаты военнымЗакон об обороне
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