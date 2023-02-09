Правительство РФ определит список банков, у которых будет право на выплаты военным

Военнослужащие будут получать положенные выплаты только через отделения Банка России или банки из списка, который утвердит правительство России. Поправки внесены в Федеральный закон «Об обороне». Документ опубликован на сайте Госдумы 9 февраля.



В пояснительной записке к законопроекту говорится, что сейчас военные и гражданский персонал Вооруженных сил РФ могут получать выплаты в 77 банках, в части из которых задействован иностранный капитал. Законодатели подчеркивают, что это создает предпосылки для доступа третьих лиц к персональным данным личного состава и местам дислокации органов военного управления.

