РБК: В России могут сократить число банков с правом на выплаты военным

Минобороны предлагает изменить систему денежных выплат военным и сократить число банков, через которые они смогут получать довольствие. Об этом 31 января пишет РБК со ссылкой на источник, близкий к аппарату правительства.



Законопроект предусматривает поправки в закон «Об обороне». Согласно документу, проводить выплаты военным смогут только полевые учреждения Центробанка и кредитные организации, перечень которых утвердит правительство.



Выбранные банки должны обладать лицензией на работы, связанные с использованием сведений, составляющих гостайну. Новая система будет касаться зарплаты, денежного довольствия и других выплат военнослужащим, федеральным гражданским госслужащим и работникам Вооруженных сил России.

