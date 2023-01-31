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    РБК: В России могут сократить число банков с правом на выплаты военным

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    Минобороны предлагает изменить систему денежных выплат военным и сократить число банков, через которые они смогут получать довольствие. Об этом 31 января пишет РБК со ссылкой на источник, близкий к аппарату правительства.

    Законопроект предусматривает поправки в закон «Об обороне». Согласно документу, проводить выплаты военным смогут только полевые учреждения Центробанка и кредитные организации, перечень которых утвердит правительство.

    Выбранные банки должны обладать лицензией на работы, связанные с использованием сведений, составляющих гостайну. Новая система будет касаться зарплаты, денежного довольствия и других выплат военнослужащим, федеральным гражданским госслужащим и работникам Вооруженных сил России.

    Сейчас с военными работает почти 80 кредитно-финансовых организаций, среди них есть банки с иностранным капиталом. В пояснительной записке сказано, что это создаёт предпосылки доступа третьих лиц к персональным данным личного состава. Кроме того, могут быть раскрыты места дислокации учреждений Минобороны.

    Законопроект внёс на рассмотрение правительства министр обороны Сергей Шойгу. Документ одобрен на заседании комиссии по законопроектной деятельности.

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    МинобороныБанкиВыплаты военным
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    Комментарии 1

    Гость31 Янв 2023 в 11:59
    Будет банк Звезда?
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