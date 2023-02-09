Администрация района рассказала о женщине, пострадавшей при падении снега на Моховой. В ТСЖ о таком не знают

Женщина пострадала при падении снега с крыши дома 47 по Моховой улице, рассказали 9 февраля «Фонтанке» в пресс-службе администрации Центрального района Петербурга. В ТСЖ это назвали «ерундой».



Инцидент произошел накануне в 15:30, отмечают в администрации. Женщина сама обратилась за медицинской помощью, в удовлетворительном состоянии ее отпустили домой, добавили в пресс-службе.

«Администрацией Центрального района ТСЖ выдано уведомление о необходимости ограждения опасной территории и выполнения работ по очистке кровли в соответствии с требованиями и нормативами для обеспечения безопасности граждан», — говорится в сообщении.