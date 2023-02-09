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    Администрация района рассказала о женщине, пострадавшей при падении снега на Моховой. В ТСЖ о таком не знают

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    Женщина пострадала при падении снега с крыши дома 47 по Моховой улице, рассказали 9 февраля «Фонтанке» в пресс-службе администрации Центрального района Петербурга. В ТСЖ это назвали «ерундой».

    Инцидент произошел накануне в 15:30, отмечают в администрации. Женщина сама обратилась за медицинской помощью, в удовлетворительном состоянии ее отпустили домой, добавили в пресс-службе.

    «Администрацией Центрального района ТСЖ выдано уведомление о необходимости ограждения опасной территории и выполнения работ по очистке кровли в соответствии с требованиями и нормативами для обеспечения безопасности граждан», — говорится в сообщении.

    В ТСЖ «Моховая, 47» в разговоре с «Фонтанкой» историю с падением снега на голову женщине назвали «неправдой» и рассказали, что крыша дома якобы чистая и никакого снега на ней нет, поскольку «снега в городе нет».

    «Вот администрация пусть придет с комиссией и проверит. Ничего здесь не падало», — добавили в ТСЖ.

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    ПетербургПадение снегаПадение снега с крышиМоховая улица
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