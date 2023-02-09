«Отработка темы» или список потенциальных неблагонадёжных. Кого нашли в «чёрных списках Роскомнадзора»

Фото: Анатолий Жданов/Коммерсантъ Поделиться Поделиться





Белорусские хакеры, якобы, взломали внутреннюю сеть одной из структур Роскомнадзора. Среди данных, которые оказались у них, списки тех, кого хотели признать иностранными агентами, утверждают сразу несколько покинувших Россию медиа. «Фонтанка» спросила фигурантов из Петербурга, что они об этом думают.



В конце 2022 года белорусская группа хакеров «КиберПартизаны» заявила, что взломала внутреннюю сеть Главного радиочастотного центра, «дочку» Роскомнадзора. В качестве доказательства хакеры выложили несколько скриншотов добытых документов и переписок сотрудников. Всего, по их утверждениям, им удалось скачать около двух террабайтов документации и внутренней переписки. В ведомстве взлом не отрицали, но заверяли, что никаких критически важных документов хакеры получить не смогли.



Спустя три месяца одновременно несколько медиа, в том числе признанных иностранными агентами, почти синхронно опубликовали материалы на основе документов, которые им передали хакеры. В том числе — списки людей, на которых якобы составляли справки. Как пишут журналисты, в полученных файлах оказалось 804 справки на «потенциальных иноагентов», из них 139 к этому моменту были уже внесены в соответствующий реестр Минюста.



Данные на этих людей собирали с 2020-го года. Однако большая часть справок, судя по документам журналистов, готовилась летом и осенью 2021 года (именно тогда Минюст и начал регулярно каждую пятницу пополнять реестры иноагентов). В списке — активисты, репортёры, депутаты, политологи, причем не только оппозиционные, но и работающие исключительно на власть. Политолог Александр Кынев, который обнаружил себя в этом перечне, заметил в соцсетях, что в списке есть даже действующий чиновник — заместитель губернатора Ярославской области Андрей Колядин. «Есть и депутаты Госдумы — Валерий Рашкин, Нина Останина, Оксана Дмитриева. Список что называется на все вкусы, включая своих и чужих. Вопрос, кто и как из списка отбирает», — добавил Кынев.



В числе федеральных политиков в списке оказался Сергей Миронов (или его однофамилец) — сейчас лидер эсеров всё чаще выступает с Z-повесткой и активно поддерживает Евгения Пригожина и ЧВК «Вагнера». Депутат Государственной думы Оксана Дмитриева, справку на которую составляли в сентябре 2021 года, аккурат после парламентских выборов, не смогла объяснить «Фонтанке», что думает о приписанной ей роли — от комментариев она отказалась. Зато своим предположением поделился экс-депутат заксобрания Петербурга Максим Резник, несколько месяцев назад уехавший из страны. «Я думаю, что это правда, и список формировался в контексте будущих событий. Его составители, скорей всего, ничего о них не знали. Это такая подготовка и зачистка политического пространства перед спецоперацией. Видимо, нужны были справки на тех, кто мог выступить против. Меня включили 20 сентября — видимо, в числе тех, кого не избрали в депутаты (там, например, в этот же день Лев Шлосберг фигурирует). То есть я мог быть потенциально недовольным», — отметил оппозиционер.



В списке «Фонтанка» также обнаружила политолога Дмитрия Солонникова, все последние избирательные кампании в Петербурге он работал на власть — делал совместные проекты с государственным агентством ТАСС. Он в беседе с «Фонтанкой» с сомнением отнёсся к тому, что документы реальные. «Упомянутая в публикации организация в соответствие с нашим законодательством не определена, как уполномоченная по подготовке списков иностранных агентов. Этим занимается Минюст и прокуратура, а не те, кто занимаются радиочастотами. Во-вторых, чтобы стать иноагентом, нужно заниматься на деньги из-за рубежа политической деятельностью. Не знаю, как это относится к очень многим фамилиям из списка. По факту — никак. Наконец, зачем ресурс, сам признанный иноагентом и имеющий сомнительное финансирование и неоднозначную репутацию, делает такой вброс? Донести скомпилированную часть правды, или пустить круги по воде, посмотреть на реакцию или отработать тему роста напряженности в обществе?» Под конец разговора Солонников, впрочем, заметил, что ему приятно иметь столь высокую оценку и приятно, что его деятельность кем-то мониторится — хоть «там», хоть «у нас».



Сомнения в подлинности списка выразил в беседе с «Фонтанкой» и бывший сенатор Совета Федерации, адвокат Константин Добрынин, тоже в нём оказавшийся: «Подлинность этого списка мне неизвестна, и какой-то сквозной логики в назначении иноагентов я не вижу. Тем более, нельзя судить заранее о том, кто будет, а кто — нет». Иноагентом Добрынин себя не считает, хотя допускает, что случиться может всякое: «В рядах иноагентов уже немало весьма достойных людей, и в крайнем случае я тоже не вижу ничего страшного в том, чтобы оказаться в этом перечне, а история всех рассудит».



Среди тех, кто попал в список — несколько журналистов и руководителей петербургского агентства «Росбалт»*, в том числе его глава, супруга бывшего полпреда по Северо-Западу Наталья Черкесова. «Росбалт» признали иностранным агентом в октябре 2021 года, а справки на всех его сотрудников составляли за месяц до этого. «Похоже, что список верный», — отметил экономист и публицист «Росбалта», руководитель центра исследований модернизации Европейского университета Дмитрий Травин. По его словам, судя по всему, справки составлял какой-то рядовой сотрудник ведомства, не сильно разбирающийся в нюансах и сдававший свою работу ускоренно и впопыхах. Кстати, имя и фамилия Травина в списке указаны дважды в разном порядке и с разными датами: он оказался в числе тех «росбалтовцев», на кого составляли справки осенью. И отдельно его имя и фамилия фигурируют в списке в конце июля — за пару недель до этого Травин выпустил критический текст.



Помимо представителей «Росбалта» в списке есть журналисты издания «Холод». Среди них — бывшая журналистка «Фонтанки» и создатель канала «Ротонда» Мария Карпенко. «17-м сентября датирована целая куча справок в этом списке — и в частности в отношении всех журналистов, которые к тому моменту сотрудничали с журналом «Холод». Это выглядит буквально как будто в Роскомнадзоре посадили стажёра переписывать все имена под текстами «Холода». Так что тот факт, что в отношении меня отправили справку 17 сентября, не связан именно с моими публикациями», — уверена она.

Помимо справок, утверждают журналисты, в архиве хакеров нашлись списки лидеров общественного мнения, за соцсетями которых внимательно следили в ведомстве. В списках 472 человека с описанием рода деятельности и ссылками на аккаунты в социальных сетях. Из Петербурга в это число вошли самые разные деятели — от основателя журнала «Сеанс» и фонда «Антон тут рядом» Любови Аркус до журналиста Александра Невзорова***. Однако большая часть — это представители музыкальных групп — ДДТ, Little Big, «Кис-Кис», «Сплин», «Самое большое простое число» и других коллективов. Часть из них больше не выступает в России.



* «Росбалт» признан Минюстом иностранным агентом

** Александр Невзоров признан Минюстом СМИ-физлицом иноагентом, заочно осужден к 8 годам колонии по делу о фейках о ВС РФ

