Мобилизация сделала то, что не смог феминизм? В Петербурге на работу стали чаще брать женщин

Фото: Сергей Коньков/«Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





Петербургские работодатели в январе стали на 34% чаще приглашать на работу женщин. Их хотят видеть в продажах, туризме, на производствах и стройках, а также на руководящих должностях. Вот так одна волна мобилизации справляется с гендерной дискриминацией в сфере труда быстрее, чем все законодательные инициативы вместе взятые, отмечают рекрутеры.



Нужно больше Январь 2023 года показал, что петербургские работодатели стали выставлять женщинам-соискательницам офферы (предложения о работе) на 34% чаще, чем в предыдущем месяце. Мужчин тоже приглашали на работу, но только на 18% больше, чем в конце прошлого года. Таким образом, по данным hh.ru, 2023 год в Петербурге начался более активно именно для женщин.



«По целому ряду профессиональных областей петербургские компании также за последний месяц стали чаще приглашать женщин, чем мужчин на работу, — говорит руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запада Мария Бузунова. — Примечательно, что часть этих сфер ранее были преимущественно «мужскими», то есть в них преобладали мужчины-работники и мужчины-соискатели. К таким сферам, теперь более открытым и гибким для женщин в Петербурге, относятся на данный момент безопасность, добыча сырья, ИТ и телеком, производство, рабочий персонал, сельское хозяйство, стратегия и инвестиции, строительство, транспорт и логистика».



Это не значит, что число женщин-соискательниц в этих отраслях резко подскочило, но их количество стабильно растет. Компании стали чаще проявлять интерес к дамам, и он оказался взаимным.

Так, в сфере «Высший менеджмент» количество резюме соискательниц за месяц выросло на 6 процентных пунктов (с 40% до 46%), «ИТ, телеком» — на 4 п.п. (с 37% до 41%), «Стратегия и инвестиции» — тоже на 4 п.п. (с 45% до 49%). На 2 процентных пункта увеличилось число женских резюме в сферах «Производство», «Рабочий персонал», «Строительство», «Транспорт и логистика», а также на 1% — в сфере безопасности.



При этом во всех вышеперечисленных сферах петербургские работодатели испытывают достаточно серьёзный кадровый голод. «В среднем на одну вакансию могут претендовать не более 2–3 человек, что в 3 раза ниже нормы для рынка», — отмечают в hh.ru.

На завод и на стройку По данным HeadHunter, чаще всего петербурженок хотят видеть в сфере продаж и обслуживания клиентов, которая и так, кажется, была если не преимущественно женской, то гендерно нейтральной. Соискательниц стали туда звать на 40% чаще. На 35% чаще их стали приглашать в сферу туризма, гостеприимства и ресторанного бизнеса, а также на производственные предприятия. На 31% чаще женщинами стали интересоваться строители и специалисты по безопасности, на 27% — представители сферы сельского хозяйства.



Что интересно, на топовые и руководящие позиции петербурженок тоже стали звать чаще, чем петербуржцев. Дамы получили на 19% приглашений больше, чем в декабре, джентльмены — всего на 3%.

«Сегодня мы действительно обращаем особое внимание на женщин как на потенциальных работников, что обусловлено, с одной стороны, острым кадровым дефицитом на рынке труда, а с другой — резким ростом загрузки наших предприятий. Мы приглашаем и мужчин, и женщин. Работа есть для всех», — сообщили «Фонтанке» в пресс-службе компании «Силовые машины».



Разумеется, компания набирает на свои предприятия сотрудников не по гендерному признаку, а исходя из их знаний, компетенций, опыта работы и готовности обучаться. Кандидаты-женщины рассматриваются наряду с мужчинами, в том числе на вакансии, связанные с производством, где зачастую дамы делают работу, которую принято считать мужской. На «Силовых машинах» сотрудницы работают операторами станков, заточниками, изолировщиками, шлифовщиками, сварщиками, фрезеровщиками, мастерами, начальниками участков, технологами, и этим список не ограничивается.



«Исторически сложилось, что женщины чаще всего приходят к нам на такие должности, как машинист крана, контролер ОТК или лаборант центральной заводской лаборатории. Однако сказать, что на «Армалите» при рассмотрении кандидатов на вакантную позицию, в том числе рабочей специальности, идет разделение по гендерному принципу, будет неправильно. Специалисты службы персонала рассматривают любые инициативы соискателей по трудоустройству на самые разные позиции. Так, по состоянию на 08.02.2023 каждый третий вновь принятый на работу сотрудник — это представительница женского пола», — рассказал «Фонтанке» директор по персоналу машиностроительного завода «Армалит» Николай Рогачев.



Он добавил, что в феврале 2022 года завод получил лицензию на право ведения образовательной деятельности и активно обучает сотрудников и сотрудниц по программам подготовки, переподготовки и повышения квалификации таких рабочих профессий, как «Оператор станков с ЧПУ», «Термист», «Технология литейного производства», «Станочник широкого профиля», «Слесарь механосборочного производства», «Контролер ОТК».



«Кстати, среди недавних выпускников группы обучения операторов станков с ЧПУ есть и представительница прекрасной половины человечества, которая пришла получать рабочую специальность именно на производственной базе предприятия. Уверены, этот пример не останется единственным», — отмечает Рогачев.

Женщины, которые ведут и водят Петербургские транспортные предприятия, как они сообщили «Фонтанке», не отмечают, что среди их сотрудников увеличилось количество женщин. В «Горэлектротрансе» сейчас трудятся 4 591 дама, в «Пассажиравтотрансе» — 3 400, из них 130 — водители автобусов. В метрополитене работают 6 705 женщин, из них 1 203 человека — кассирами, 212 — дежурными по станции.

В «Горэлектротрансе» увеличили количество представительниц прекрасного пола на некоторых должностях в сравнении с 2022 годом, но произошло это путем перераспределения рабочей силы. Больше дам стало на должностях водителя трамвая, водителя троллейбуса, слесаря по ремонту подвижного состава, слесаря-электрика по ремонту электрооборудования и токаря.



Преподавательский состав Учебно-курсового комбината «Горэлектротранс» наблюдает явный рост интереса со стороны женщин к профессии водителя троллейбуса.

«Буквально пять лет назад представительниц прекрасного пола редко можно было встретить в троллейбусных группах. Женщины чаще выбирали трамвай, считая, что управлять троллейбусом намного сложнее. Если пройти по аудиториям УКК сегодня, можно заметить, что девушки стали увереннее в своих силах и с каждым годом всё чаще садятся за парты троллейбусных классов», — отмечают в Учебно-курсовом комбинате ГЭТ.

Один нюанс «Если бы это было под Восьмое марта, я бы сказал: однозначно. Спросите у любого руководителя, он скажет: «Мы в женщинах всегда нуждаемся», — сказал глава крупнейшего отраслевого СРО «Объединение строителей СПб» Алексей Белоусов, отвечая на вопрос «Фонтанки» о спросе на сотрудниц в строительной сфере. — Это первая часть моего ответа, в шутливой форме. Вторая связана, наверное, с общей тенденцией. Мы тут проводили свой опрос, когда пытались понять, что происходит с зарплатами в разных строительных сферах. Специально не спрашивали, насколько изменился гендерный состав приглашенных на работу, но смотрели просто, как изменился уровень заработной платы в сравнении, скажем, с предыдущими годами. Мы отметили определенное снижение по ряду профессий, которые используются в стройке».



Белоусов предполагает, что это может быть связано с известным фактом, что женщины в России зарабатывают меньше, чем мужчины.

«Вполне вероятно, что платить женщине немного меньше — это такой тренд, который объясняется тем, что у нас немножко сжимаются возможности у застройщиков, связанные с целым рядом причин или с возможными какими-то негативными изменениями. Желание сэкономить на зарплате — это нормальное желание любого руководителя. Если это можно сделать за счёт того, чтобы платить человеку меньше без потери качества вне зависимости от пола, то, наверное, руководитель разумно поступит, если наймет женщину, которая выполнит эту работу лучше, чем мужчина, или так же, но за меньшую плату», — рассуждает он.

По официальным данным, разница в зарплате мужчин и женщин в России составляет 28% не в пользу последних. Сокращение этого разрыва стало одной из задач в рамках Национальной стратегии действий в интересах российских женщин на 2023–2030 годы, утвержденной правительством РФ в конце 2022 года. При этом комплексно российские власти борются с проблемой еще с 2017 года. Тогда разница составляла 28,3%.



Последствия мобилизации По данным исследовательского центра SuperJob, за март–декабрь 2022 года доля женщин больше всего увеличилась среди менеджеров по продажам и комплектовщиков — на 6 процентных пунктов. Теперь, по данным сервиса, на женщин приходится до 51% менеджеров по продажам в стране и до 38% комплектовщиков.

Среди QA-тестировщиков доля женщин увеличилась с 34 до 39%, среди курьеров — с 23 до 28%. У мужчин-программистов за 9 месяцев с начала боевых действий на Украине женщины отвоевали 3 процентных пункта и увеличили свое присутствие в профессии до 15%. Также каждый пятый охранник теперь женского пола. По остальным профессиям рост сравнительно небольшой, или его нет, или зафиксирован небольшой спад.

Но это не единственное изменение, ставшее следствием мобилизации и дна демографической ямы (из-за низкой рождаемости в 1990-х соискателей трудоспособного возраста сейчас в 2 раза меньше, чем десять лет тому назад). Как отмечает SuperJob, в большей части рассмотренных сервисом профессиональных групп средний возраст мужчин-соискателей вырос. Больше всех «постарели» системные администраторы, инженеры КИПиА (контрольно-измерительные приборы и автоматизация) и механики — на 3 года. «Омолодились» только разработчики за счет выхода на рынок студентов, выпускников вузов, колледжей и профессиональных курсов — и то не сильно, всего на год.



Количество соискателей моложе 45 лет уменьшилось. Те, чей возраст попадает в категорию призывного, крепко держатся за свои места работы, особенно если предприятие работает стабильно и дает отсрочку от мобилизации. Работодатели тоже не торопятся увольнять персонал.

Центральный банк РФ ранее говорил, что из-за мобилизации в ряде отраслей наблюдается дефицит сотрудников, но главный риск он видит в том, что из-за этого работодатели могут поднимать им зарплаты как бы необоснованно. ведь объем выполняемой работы не увеличится, а ее качество не улучшится. А это может привести к росту инфляции, которую в 2023 году регулятор хочет сохранить на уровне 5–7% годовых против почти 12% в 2022-м.

Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»

