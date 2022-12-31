Правительство под Новый год вспомнило о женщинах и посчитало разницу их зарплат с мужскими

Разница в заработной плате мужчин и женщин в России составляет
По данным Росстата, на начало 2022 года в стране проживали 145,6 млн человек, из них 77,9 млн составляли женщины. Это более половины населения страны.
«При высоком уровне образования и занятости разрыв в заработной плате женщин и мужчин в среднем по экономике практически не меняется и сохраняется на высоком уровне (
Женщины составляют 49,4 % безработных, при этом уровень безработицы и время поиска работы у женщин по-прежнему выше, чем у мужчин. Высоким остается риск попадания в число бедных для женщин, в том числе для одиноких матерей с детьми.
Реализация стратегии поделена на два этапа, с 2023 по 2026 год и с 2027 по 2030 год. Ее ожидаемыми результатами названы:
- повышение продолжительности жизни женщин; снижение материнской смертности;
- снижение дифференциации заработной платы мужчин и женщин;
- увеличение доли женщин среди руководителей всех уровней в учреждениях производственной сферы, бизнеса и в государственном секторе;
- снижение количества преступлений, совершенных против жизни и здоровья женщин.