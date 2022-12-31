Правительство под Новый год вспомнило о женщинах и посчитало разницу их зарплат с мужскими

Разница в заработной плате мужчин и женщин в России составляет 28 % . Об этом говорится в Национальной стратегии действий в интересах российских женщин на 2023–2030 годы. Распоряжение об утверждении документа опубликовано на официальном портале правовой информации 31 декабря, сообщает «Интерфакс».

По данным Росстата, на начало 2022 года в стране проживали 145,6 млн человек, из них 77,9 млн составляли женщины. Это более половины населения страны.

