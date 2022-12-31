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    Правительство под Новый год вспомнило о женщинах и посчитало разницу их зарплат с мужскими

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    Разница в заработной плате мужчин и женщин в России составляет 28 %. Об этом говорится в Национальной стратегии действий в интересах российских женщин на 2023–2030 годы. Распоряжение об утверждении документа опубликовано на официальном портале правовой информации 31 декабря, сообщает «Интерфакс».

    По данным Росстата, на начало 2022 года в стране проживали 145,6 млн человек, из них 77,9 млн составляли женщины. Это более половины населения страны.

    «При высоком уровне образования и занятости разрыв в заработной плате женщин и мужчин в среднем по экономике практически не меняется и сохраняется на высоком уровне (28 %)», — говорится в документе. Ранее такие же цифры приводила заместитель министра труда и социальной защиты Ольга Баталина.

    Женщины составляют 49,4 % безработных, при этом уровень безработицы и время поиска работы у женщин по-прежнему выше, чем у мужчин. Высоким остается риск попадания в число бедных для женщин, в том числе для одиноких матерей с детьми.

    Реализация стратегии поделена на два этапа, с 2023 по 2026 год и с 2027 по 2030 год. Ее ожидаемыми результатами названы:

    • повышение продолжительности жизни женщин; снижение материнской смертности;
    • снижение дифференциации заработной платы мужчин и женщин;
    • увеличение доли женщин среди руководителей всех уровней в учреждениях производственной сферы, бизнеса и в государственном секторе;
    • снижение количества преступлений, совершенных против жизни и здоровья женщин.

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