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    Переночевал с телом и выбросил. В СК назвали вероятную причину смерти женщины из купчинской парадной

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    Жителю Фрунзенского района Петербурга предъявлено обвинение в убийстве подруги. Представлявший себя заботливым любовником сбежал, переночевав рядом с трупом.

    Как сообщили в Следственном комитете по Петербургу 9 февраля, 30-летняя женщина умерла в квартире на Бухарестской. Смертельными стали термические ожоги: по версии следствия, 52-летний хозяин ошпарил её горячей водой во время ссоры 6 февраля.

    «От полученных повреждений женщина скончалась на месте происшествия», — говорится в сообщении ведомства.

    Чтобы решить, что делать с телом, мужчине, по всей видимости, пришлось поломать голову. Итог размышлений увидела соседка, позвонившая в «112» днём 7 февраля.

    Бросив мёртвую в парадной, петербуржец поспешил уйти. Его задержали через пару часов, но объяснения получили не сразу. Несколько протрезвев, он поведал следствию о знакомстве с дамой, которую пригласил к себе, а после алкоголя и секса будто бы захотел искупать.

    Фигуранту предъявили обвинение в убийстве, решается вопрос об избрании меры пресечения.

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