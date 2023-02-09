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    Число погибших из-за землетрясения в Турции достигло 12,4 тысяч человек. Людей продолжают доставать из-под завалов, Эрдоган заявил о крупнейшем землетрясении в истории

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    Число погибших в результате землетрясений в десяти провинциях Турции к 9 февраля возросло до 12 391 человек, пострадали — 62 914. Разрушения произошли во многих городах, особенно в Килисе, Диярбакыре, Адыямане, Малатье и Хатае. После землетрясения по всей Турции объявили национальный траур. Президент страны Эрдоган объявил о введении чрезвычайного положения в 10 городах, пострадавших от природного катаклизма. Об этом сообщает издание Yeni Safak со ссылкой на AFAD.


    По всей территории Сирии число погибших достигло 2 992 человек, сообщает AFP. Количество пострадавших не уточняется. Как передает Минобороны РФ, военнослужащие российской группировки доставили в пострадавшие районы провинции Латакия гуманитарную помощь. В состав помощи вошли — мясные и рыбные консервы, крупы, мука и медикаменты.

    Сейчас в Турции спасатели продолжают спасать людей из-под завалов. Через 68 часов после землетрясения в провинции Хатай спасли 6 человек, в том числе и 3 детей. Спасательная команда отреагировала на звуки, исходящие из-под завалов, передает агентство «Анадолу».

    «Мы пережили одно из крупнейших землетрясений в нашей истории. К сожалению, Хатай является одним из городов, наиболее пострадавших от этой катастрофы и понесших наибольшее количество разрушений и человеческих жертв», — заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, приехавший на место трагедии.


    Что известно о землетрясении в Турции?

    В понедельник, 6 февраля, на юго-востоке Турции произошло два землетрясения магнитудой более семи (в 04:17 по местному времени — 7,7, в 13:24 — 7,6). Толчки ощущались и в соседних странах, в том числе в Сирии, Ливане, Ираке, на Кипре, в Израиле, в Грузии, Абхазии и даже в Сочи. Регион продолжает трясти: было зафиксировано более 300 афтершоков, в том числе три землетрясения магнитудой выше 6 и 24 землетрясения от 5 до 6 баллов.

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