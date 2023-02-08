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    В Тульской области из-под завалов вытащили тело женщины. Количество жертв взрыва газа увеличилось

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    На месте взрыва бытового газа в пятиэтажке в Тульской области нашли тело женщины. Количество погибших увеличилось до восьми, сообщает вечером 8 февраля пресс-служба управления Следственного комитета по региону.

    «Фонтанка» показывала, как четыре сотни спасателей разбирают оставшиеся после взрыва завалы. Утром среды там нашли еще одного погибшего.

    При обрушении подъезда пятиэтажного дома в городе Ефремове погиб в том числе один ребенок. Семерых человек спасли, трое из них пострадали. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

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    ВзрывВзрыв газаПроисшествиеОбрушение в домеТульская область
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