«Собери дом с дороги». На Выборгском шоссе насыпали «разделитель» из стройматериалов

Очередной грузовик со стройматериалами растерял груз под Петербургом, хотя на этот раз он был не таким тяжелым, как в нескольких недавних ДТП. Во Всеволожском районе Ленобласти дорогу посыпали газобетоном.
В ночь с 6 на 7 февраля на Выборгском шоссе в Сертолово неизвестный грузовик выронил целый куб газобетонных блоков и уехал, рассказали 8 февраля в дорожном комитете Ленобласти. Блоки и фрагмент упаковки легли почти ровным слоем между встречными полосами движения.
«Здесь уже не просто плохо закреплённый груз, который на прошлой неделе сполз с шаланды у Колтушей. Похоже, изначально поврежденная упаковка, которая «разгружалась» по пути из-за вибрации. А став легче, просто соскользнула. И осталась лежать на «радость» всем водителям», — добавили в телеграм-канале Dorogi_lo, добавив, что газобетон быстро убрали с дороги, почти не ограничивая движение.
Случай в Колтушах произошел днем 2 февраля. У шаланды «Скания» с платформы улетела стопка бетонных плит. Груз повредил дорожный знак и приземлился на обочине. А до этого в Петербурге два дня подряд грузовики роняли на дорогу трубы.