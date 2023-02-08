«Собери дом с дороги». На Выборгском шоссе насыпали «разделитель» из стройматериалов

Очередной грузовик со стройматериалами растерял груз под Петербургом, хотя на этот раз он был не таким тяжелым, как в нескольких недавних ДТП. Во Всеволожском районе Ленобласти дорогу посыпали газобетоном.



В ночь с 6 на 7 февраля на Выборгском шоссе в Сертолово неизвестный грузовик выронил целый куб газобетонных блоков и уехал, рассказали 8 февраля в дорожном комитете Ленобласти. Блоки и фрагмент упаковки легли почти ровным слоем между встречными полосами движения.