    Сейчас

    -1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -1˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -4

    3 м/с, ю-з

    775мм

    86%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd70.89eur75.91

    В Петербурге объявлен жёлтый уровень опасности. В город придёт сильный ветер

    1725
    обсудить

    Жёлтый уровень опасности объявили в Петербурге из-за сильного ветра с порывами до 15–17 м/с. Об этом 8 февраля говорится в сообщении в Telegram-канале Смольного.

    Потенциально опасная погода, как уточняется, будет наблюдаться в городе с 9 часов до 13 часов четверга.

    Петербургских водителей просят проявлять осторожность и по возможности не использовать автомобили из-за высокого риска ДТП. Внимательность также стоит проявить и пешеходам.

    Напомним, 8 февраля главный синоптик Петербурга Александр Колесов предупредил, что на этой неделе в городе будет и тепло, и ветрено, и холодно, а потом придёт очередная оттепель.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПогодаЖелтый уровень опасности
    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close