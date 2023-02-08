В Петербурге объявлен жёлтый уровень опасности. В город придёт сильный ветер

Жёлтый уровень опасности объявили в Петербурге из-за сильного ветра с порывами до 15–17 м/с. Об этом 8 февраля говорится в сообщении в Telegram-канале Смольного.



Потенциально опасная погода, как уточняется, будет наблюдаться в городе с 9 часов до 13 часов четверга.

Петербургских водителей просят проявлять осторожность и по возможности не использовать автомобили из-за высокого риска ДТП. Внимательность также стоит проявить и пешеходам.

Напомним, 8 февраля главный синоптик Петербурга Александр Колесов предупредил, что на этой неделе в городе будет и тепло, и ветрено, и холодно, а потом придёт очередная оттепель.