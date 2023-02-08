Главный синоптик Петербурга: В ближайшие дни нас ждут новые изменения в погоде

На этой неделе в Петербурге будет и тепло, и ветрено, и холодно. А потом придёт очередная оттепель. Прогноз погоды на ближайшие дни дал 8 февраля Главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своём телеграм-канале.



По его словам, температура поднимется выше нуля сегодня уже в первой половине. Атмосферное давление пока ещё очень высокое, но к вечеру оно начнет понижаться и к пятнице вернётся в норму.

