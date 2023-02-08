Главный синоптик Петербурга: В ближайшие дни нас ждут новые изменения в погоде

На этой неделе в Петербурге будет и тепло, и ветрено, и холодно. А потом придёт очередная оттепель. Прогноз погоды на ближайшие дни дал 8 февраля Главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своём телеграм-канале.
По его словам, температура поднимется выше нуля сегодня уже в первой половине. Атмосферное давление пока ещё очень высокое, но к вечеру оно начнет понижаться и к пятнице вернётся в норму.
«Влияние циклонов, смещающихся на восток севернее Санкт-Петербурга, будет заметно уже завтра. Хотя осадки в этот период и небольшие, но будут и в виде мороси, а усиление ветра западных направлений мы ощутим 9 и 10 февраля», — предупреждает синоптик.
В течение двух дней, 9 и 10 февраля, будут сохраняться умеренный ветер до 8–13 м/с и оттепель с температурой плюс 1–2 градуса. В выходные же вернётся зимняя погода: температура воздуха понизится до минус 1–6, а снег пойдёт начиная с пятницы.
«Так что на выходные можно строить планы и рассчитывать на хорошую погоду, потому что следующая оттепель намечается уже в понедельник», — отмечает Колесов.