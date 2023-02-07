Астрономы сфотографировали сближение двух комет. Одна из них вернётся через 945 лет

Прошлой ночью в небе произошло редкое событие — две кометы сблизились так, что угловое расстояние между ними было меньше радиуса Луны. Астрономам удалось запечатлеть момент из обсерватории ISON-Kitab.



Снимок с кометами опубликовали 7 февраля в телеграм-канале Международной сети оптических телескопов Института прикладной математики РАН. Одна из комет — та, что более тусклая, — прилетает к Солнцу лишь раз в 945 лет, отмечают учёные.