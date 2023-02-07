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    Астрономы сфотографировали сближение двух комет. Одна из них вернётся через 945 лет

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    Фото: Международная сеть оптических телескопов Института прикладной математики РАН / Telegram
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    Прошлой ночью в небе произошло редкое событие — две кометы сблизились так, что угловое расстояние между ними было меньше радиуса Луны. Астрономам удалось запечатлеть момент из обсерватории ISON-Kitab.

    Снимок с кометами опубликовали 7 февраля в телеграм-канале Международной сети оптических телескопов Института прикладной математики РАН. Одна из комет — та, что более тусклая, — прилетает к Солнцу лишь раз в 945 лет, отмечают учёные.

    Обе кометы приблизились довольно близко к Земле, поэтому, когда уйдёт Луна, яркую комету можно будет рассмотреть в бинокль. Чтобы понаблюдать за второй хвостатой гостьей, понадобится относительно крупный любительский телескоп.

    Фото: Международная сеть оптических телескопов Института прикладной математики РАН / Telegram

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