Астрономы сфотографировали сближение двух комет. Одна из них вернётся через 945 лет

Прошлой ночью в небе произошло редкое событие — две кометы сблизились так, что угловое расстояние между ними было меньше радиуса Луны. Астрономам удалось запечатлеть момент из обсерватории ISON-Kitab.
Снимок с кометами опубликовали 7 февраля в телеграм-канале Международной сети оптических телескопов Института прикладной математики РАН. Одна из комет — та, что более тусклая, — прилетает к Солнцу лишь раз в 945 лет, отмечают учёные.
Обе кометы приблизились довольно близко к Земле, поэтому, когда уйдёт Луна, яркую комету можно будет рассмотреть в бинокль. Чтобы понаблюдать за второй хвостатой гостьей, понадобится относительно крупный любительский телескоп.