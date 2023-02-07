В Петербурге электричка сбила двух девушек, снимавших селфи

Две подруги едва не сделали последнюю в жизни фотографию в Курортном районе Петербурга. Увлечённые процессом, они пропустили приближение поезда.



О том, что сразу два человека получили травмы на железной дороге, 7 февраля сообщили в Управлении на транспорте МВД по Северо-Западу. С электричкой сообщением Белоостров — Петербург — Сестрорецк накануне не разминулись две девушки 20 лет.



Как рассказал машинист, отъехав от станции Разлив, он услышал звук удара и применил экстренное торможение.



«Выяснено, что потерпевшие, чтобы сократить путь, решили перейти железнодорожные пути в неустановленном месте перед приближающимся поездом, в это же время девушки решили сделать фото на фоне поезда, однако были задеты по касательной», — рассказали в ведомстве.

