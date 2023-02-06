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    Полиция задержала подозреваемого в жестоком убийстве семейной пары в Москве. Это их сын

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    Столичные следователи установили причастность сына к убийству пожилой пары на юго-западе Москвы. 6 февраля был задержан 50-летний мужчина, который заявил в полицию об обнаружении тел своих родителей. Об этом сообщает СКР.

    «В ходе допроса он полностью признал вину и сообщил, что мотивом явились длительные разногласия с родителями. В настоящее время продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование продолжается», — доложили в ведомстве.

    Утром в понедельник в квартире на Ленинском проспекте были найдены тела мужчины и женщины с многочисленными ножевыми ранениями. Об этом в полицию сообщил их безутешный сын. Было возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц.

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    Комментарии 1

    своих не бросаем06 Фев 2023 в 17:37
    Убитые в Москве супруги, были разведчиками-нелегами СВР

    Источник ВЧК-ОГПУ рассказал биографии пожилой семейной пары, найденной убитыми на юго-западе Москвы. 72-летний Николай Коновалов и его 74-летняя жена Валентина Коновалова были разведчиками-нелегалами. Почти всю жизнь они провели в командировках по странам-бывшим колониям Франции. На пенсию они уходили, как сотрудники соответствующей секции ГУ СВР. Николай Иванович был полковником и имеет множество наград. Уже на пенсии он числился в ЧОПе, который принадлежит бывшим сотрудникам полиции, имел своего водителя и проводил с женой много времени зарубежом (она тяжело болела). Тела Коноваловых обнаружил их 50-летний сын Алексей. Мужчина работал в МИДе, но со скандалом был уволен. Отец пристроил его сначала в аппарат Госдумы, а позднее референтом в СФ РФ. В настоящий момент он является главным подозреваемым. 
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