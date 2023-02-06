Полиция задержала подозреваемого в жестоком убийстве семейной пары в Москве. Это их сын

Столичные следователи установили причастность сына к убийству пожилой пары на юго-западе Москвы. 6 февраля был задержан 50-летний мужчина, который заявил в полицию об обнаружении тел своих родителей. Об этом сообщает СКР.



«В ходе допроса он полностью признал вину и сообщил, что мотивом явились длительные разногласия с родителями. В настоящее время продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование продолжается», — доложили в ведомстве.

Утром в понедельник в квартире на Ленинском проспекте были найдены тела мужчины и женщины с многочисленными ножевыми ранениями. Об этом в полицию сообщил их безутешный сын. Было возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц.