В Москве мужчина нашёл тела родителей со множеством ранений. Дверь в квартиру была не заперта

Тела пожилых родителей обнаружил мужчина, приехавший к ним в квартиру в Москве. Об этом 6 февраля сообщает столичная прокуратура.
Прокуратура Москвы
Мать и отец некоторое время не выходили на связь. Когда сын оказался в доме на Ленинском проспекте, дверь в жилое помещение была открыта.
«В квартире на Ленинском проспекте обнаружены тела 73-летнего мужчины и 74-летней женщины с признаками насильственной смерти в виде множественных ножевых ранений», — говорится в записи.
После страшной находки москвич обратился к правоохранителям. Возбуждено уголовное дело по 2-й части 105-й статьи УК РФ («Убийство»).