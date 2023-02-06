    Сейчас

    -1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -1˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -4

    2 м/с, с-з

    769мм

    94%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd70.38eur76.73

    В Москве мужчина нашёл тела родителей со множеством ранений. Дверь в квартиру была не заперта

    21502
    5 комментариев
    Фото: Прокуратура Москвы
    ПоделитьсяПоделиться

    Тела пожилых родителей обнаружил мужчина, приехавший к ним в квартиру в Москве. Об этом 6 февраля сообщает столичная прокуратура.

    Прокуратура Москвы

    Мать и отец некоторое время не выходили на связь. Когда сын оказался в доме на Ленинском проспекте, дверь в жилое помещение была открыта.

    «В квартире на Ленинском проспекте обнаружены тела 73-летнего мужчины и 74-летней женщины с признаками насильственной смерти в виде множественных ножевых ранений», — говорится в записи.

    После страшной находки москвич обратился к правоохранителям. Возбуждено уголовное дело по 2-й части 105-й статьи УК РФ («Убийство»).

    Фото: Прокуратура Москвы

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    МоскваУбийство
    ЛАЙК2
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ3
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ19

    Комментарии 5

    Гость06 Фев 2023 в 11:29
    Сынка проверить
    +1−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    5
    close