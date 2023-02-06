СК проверяет, правда ли, что на подростка наехал автобус в Колпино. Комтранс отрицает, «Фонтанка» показывает видео

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о том, что подростку в Колпино наехал на ногу тронувшийся с места автобус. В Смольном отрицают и призывают не бегать за уже движущимся транспортом.

«В СМИ сообщается о 12-летнем подростке из города Колпино, который получил травму ноги из-за непринятия уполномоченными службами мер к уборке общественных мест от снега и наледи. На остановке мальчик подошел к автобусу, чтобы сесть в него, однако поскользнулся и упал, а водитель не заметил его и совершил наезд на ногу», — говорится в сообщении СК от 6 февраля. Речь идет о 325-м маршруте (перевозчик «Вест-Сервис») и остановке «Улица Ижорского батальона».

В комитете по транспорту на вопросы «Фонтанки» ответили, что подросток бежал за уже движущимся автобусом и поскользнулся. Факт наезда на ногу чиновники отрицают. После падения водитель остановил машину, запустил мальчика в салон, а на следующей остановке, как говорят в комитете, поинтересовался его состоянием.

В комтрансе также добавили, что не рекомендуют пассажирам гнаться за уже движущимся общественным транспортом.



«Фонтанка» неоднократно рассказывала о том, что Александр Бастрыкин проявляет особое внимание к вопросам транспортной безопасности в Петербурге. Поводом для проверок становятся как сами инциденты, так и сообщения в соцсетях или в СМИ.