Бастрыкин поручил проверить информацию о хищном автобусе. Пострадавшую от его дверей не нашли ни перевозчики, ни чиновники

Следственный комитет Петербурга по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина изучит заметку из СМИ, в которой сообщалось о выпавшей из автобуса пассажирке. Об этом заявили в информационном центре ведомства 29 января.
По данным СМИ, 26 января 21-летняя девушка выпала из автобуса на улице Парашютной. В публикации номер автобуса не указывался. «На остановке в момент, когда она выходила из общественного транспорта, ее зажало закрывшимися дверьми, и девушка на ходу выпала из автобуса, получив множественные травмы», — уточнили в СК.
«Фонтанка» запросила информацию у четырех перевозчиков, которые работают на сети Петербурга: городской ПАТ, «Вест Сервис», «Домтрансавто» и «Третий парк». Все ответили, что у них такого инцидента не зафиксировано.
В комтрансе «Фонтанке» сообщили, что женщина не смогла назвать номер автобуса. Комитет, проанализировав ориентировочное время происшествия, названное пострадавшей, определил автобусы, которые могли находиться в месте предполагаемого инцидента. Были просмотрены камеры внутри автобуса, а также камеры наружного видеонаблюдения. По ним инцидент не подтвердился. Был опрошен персонал, который сообщил, что никаких происшествий на маршруте не происходило. От других пассажиров информации об инциденте тоже не поступало. Кроме того, записи с камер следующего автобуса не показали наличия в потенциальном месте происшествия ни скорой, ни ГАИ, ни пострадавшей.
«Мы продолжаем сотрудничество с правоохранительными органами для выяснения всех обстоятельств дела», — добавили в Смольном.
Напомним, Александр Бастрыкин проявляет в последнее время особое внимание вопросам транспортной безопасности в Петербурге, поводом могут быть как сами происшествия, так и сообщения в соцсетях. Ранее стало известно, что глава следкома взял под личный контроль работу ГСУ СК по Петербургу.