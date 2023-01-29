Бастрыкин поручил проверить информацию о хищном автобусе. Пострадавшую от его дверей не нашли ни перевозчики, ни чиновники

Следственный комитет Петербурга по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина изучит заметку из СМИ, в которой сообщалось о выпавшей из автобуса пассажирке. Об этом заявили в информационном центре ведомства 29 января.



По данным СМИ, 26 января 21-летняя девушка выпала из автобуса на улице Парашютной. В публикации номер автобуса не указывался. «На остановке в момент, когда она выходила из общественного транспорта, ее зажало закрывшимися дверьми, и девушка на ходу выпала из автобуса, получив множественные травмы», — уточнили в СК.