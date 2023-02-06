В поисках похищенной машины полицейские спасли угонщиков. Те чуть не замерзли насмерть в лесу под Омском

Фото: пресс-служба УМВД по Омской области Поделиться Поделиться





Приятели, решившие угнать автомобиль у водителя скорой в Омской области, наказали сами себя. Спрятавшись в лесу, они чуть не замерзли насмерть, и уже им пришлось просить помощи у полицейских.

Ранним утром в дежурную часть ОМВД по Колосовскому району Омской области позвонил 59-летний житель села Бражниково и рассказал, что из гаража местного фельдшерско-акушерского пункта кто-то похитил его ВАЗ-2112, сообщает 6 февраля пресс-служба УМВД по Омской области. Неизвестные проникли в гараж ночью, взломав замок на воротах ломом. Хозяин «Лады», работающий водителем скорой помощи, в это время был на выезде. Опрошенные сельчане рассказали полицейским, что видели, как ВАЗ проезжал по улице, и указали направление.

Проехав в указанном направлении, экипаж ДПС обнаружил брошенную «Ладу» в кювете примерно в 12 километрах от села и две цепочки следов, уходящие в лес. А чуть позже в полицию с просьбой о помощи позвонил 19-летний житель этого же села. Молодой человек рассказал, что заблудился в лесу и замерз.

Фото: пресс-служба УМВД по Омской области Поделиться Поделиться





Полицейские осветили чащу фарами и стали сигналить. Вскоре к машине вышли молодые люди 1996 и 2003 годов рождения. Они были очень замерзшими, так как пробирались по глубокому снегу. Полицейские сразу посадили их в теплый салон служебной машины, где те смогли отогреться. Выяснилось, что приятели выпивали накануне вечером, а после старший из них решил доехать до Омска. Для этой цели он ломом вскрыл гараж ФАПа, похитил «Ладу», воспользовавшись тем, что ключ от нее был в замке зажигания, уже на улице усадил в салон приятеля и поехал. Однако через 12 километров парень не справился с управлением и съехал в кювет, повредив капот машины. Завидев приближающуюся машину ДПС, молодые люди убежали в лес, но заблудились и были вынуждены обратиться за помощью в полицию.

Интересно, что подозреваемый ранее уже привлекался к уголовной ответственности за угон этой же машины (а также за кражу и угрозу убийством): в 2017 году он аналогичным образом вскрыл этот же гараж и похитил ВАЗ. Сейчас по факту нового угона возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения).