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    Лидер националистической группировки NS/WP «Невоград»* выходит на свободу и возвращается в Петербург

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    Георгий Тимофеев, который в 2012 году заключил сделку со следствием и получил срок в 13 лет по делу о 13 нападениях и убийствах, выходит из колонии.

    Как стало известно «Фонтанке», 6 февраля его должны освободить из ИК на Урале, после чего он сможет вернуться домой к маме в Петербург.

    В свое время суд признал Тимофеева одним из лидеров националистической группировки NS/WP «Невоград»*.

    Символическая дата рождения новой группировки (после разгрома банды Боровикова-Воеводина прошло три года) — 6 апреля 2009 года. На проспекте Шаумяна двое участников группы — Арсений Мирошниченко и Дмитрий Абалишин с ножами напали на приезжего из Узбекистана, еще один человек снимал все это на камеру, чтобы потом опубликовать в Интернете. Руководил акцией как раз Георгий Тимофеев.

    Соратников Тимофеева в 2014 году приговорили к более серьезным срокам, чем его.

    В 2021 году по иску прокуратуры Петербурга организацию признали экстремистской, её деятельность на территории РФ запрещена.

    *«Невоград» — организация, признанная экстремистской, деятельность запрещена на территории РФ.

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