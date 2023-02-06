Лидер националистической группировки NS/WP «Невоград»* выходит на свободу и возвращается в Петербург

Георгий Тимофеев, который в 2012 году заключил сделку со следствием и получил срок в 13 лет по делу о 13 нападениях и убийствах, выходит из колонии.



Как стало известно «Фонтанке», 6 февраля его должны освободить из ИК на Урале, после чего он сможет вернуться домой к маме в Петербург.



В свое время суд признал Тимофеева одним из лидеров националистической группировки NS/WP «Невоград»*.



Символическая дата рождения новой группировки (после разгрома банды Боровикова-Воеводина прошло три года) — 6 апреля 2009 года. На проспекте Шаумяна двое участников группы — Арсений Мирошниченко и Дмитрий Абалишин с ножами напали на приезжего из Узбекистана, еще один человек снимал все это на камеру, чтобы потом опубликовать в Интернете. Руководил акцией как раз Георгий Тимофеев.

