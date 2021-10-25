Петербургский суд признал «Невоград»* экстремистской организацией

Как сообщает Объединённая пресс-служба судов Петербурга 25 октября, на заседании суда представитель прокуратуры заявил, что в городе снова совершаются преступления экстремистской направленности. В Зеленогорске на стене был нарисован портрет неонациста Алексея Воеводина, приговоренного к пожизненному заключению, в социальной сети «ВКонтакте» есть несколько групп, героизирующих деятельность ответчиков.

Санкт-Петербургский городской суд признал объединение «Невоград»* экстремистским. С иском о запрете организации на территории РФ выступила прокуратура .

По видеосвязи в заседании приняли участие осуждённые экс-лидеры группировки Алексей Воеводин и Герман Венгервельд, Около 20 минут они обсуждали спорт, книги, группу Nightwish, искали общих знакомых и экстремизм в общении. Сообщили, что рады видеть друг друга.



Воеводин отметил, что название «Невоград» распространили журналисты. «Вот их и привлекайте, — заключил Воеводин. — Мы все сидим, что там запрещать. Глупость».



На вопрос суда о националистических взглядах Венгервельд ответил, что пришел к ним через другого человека, да и вообще все сильно преувеличено, СМИ постарались, сказал он.