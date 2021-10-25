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Петербургский суд признал «Невоград»* экстремистской организацией

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Санкт-Петербургский городской суд признал объединение «Невоград»* экстремистским. С иском о запрете организации на территории РФ выступила прокуратура.

Как сообщает Объединённая пресс-служба судов Петербурга 25 октября, на заседании суда представитель прокуратуры заявил, что в городе снова совершаются преступления экстремистской направленности. В Зеленогорске на стене был нарисован портрет неонациста Алексея Воеводина, приговоренного к пожизненному заключению, в социальной сети «ВКонтакте» есть несколько групп, героизирующих деятельность ответчиков.

По видеосвязи в заседании приняли участие осуждённые экс-лидеры группировки Алексей Воеводин и Герман Венгервельд, Около 20 минут они обсуждали спорт, книги, группу Nightwish, искали общих знакомых и экстремизм в общении. Сообщили, что рады видеть друг друга.

Воеводин отметил, что название «Невоград» распространили журналисты. «Вот их и привлекайте, — заключил Воеводин. — Мы все сидим, что там запрещать. Глупость».

На вопрос суда о националистических взглядах Венгервельд ответил, что пришел к ним через другого человека, да и вообще все сильно преувеличено, СМИ постарались, сказал он.

Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга
Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга
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«Суд изучил все приговоры, определения и постановления на заявленную тему. Разобрался, кто в какой группировке был, что делал, ознакомился с содержанием страниц в социальных сетях и символикой: кастет, венок, волк со скелетом. Суду стало известно, что у Венгервельда нет татуировок, а Воеводин увлекается пауэрлифтингом. Суд требования административного истца удовлетворил», — рассказали в Объеденной пресс-службе судов.

*«Невоград» — организация, признанная экстремистской, деятельность запрещена на территории РФ.

В последний раз об активистах «Невограда» вспомнили, когда к ним пришли сотрудники Центра «Э». Поводом стали поминки Дмитрия Боровикова на камеру. Лидер экстремистских группировок Mad Crowd и «Боевой террористической организации» Боровиков, он же Кислый, был застрелен 18 мая 2006 года при задержании в возрасте 22 лет. В его честь участники «Невограда» во главе с недавно освободившимся Линком (Андреем Клещиным) нарисовали граффити и записали видео «кухни». Дело было в Курортном районе. Отдел по борьбе с экстремизмом наткнулся на эти кадры в соцсетях и https://www.fontanka.ru/2020/06/04/69297490/ пошёл «в гости».

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Комментарии (4)

iphonedimona
Несомненно, поминки - это экстремизм в чистом виде. Кстати, по Боровикову есть сомнения, что его застрелили именно при задержании. Есть мнение, что задерживать его и не собирались...
07A
Экстремизм это плохо, а умеренный консерватизм хорошо!
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