Петербургский суд признал «Невоград»* экстремистской организацией

Санкт-Петербургский городской суд признал объединение «Невоград»* экстремистским. С иском о запрете организации на территории РФ выступила прокуратура.
Как сообщает Объединённая пресс-служба судов Петербурга 25 октября, на заседании суда представитель прокуратуры заявил, что в городе снова совершаются преступления экстремистской направленности. В Зеленогорске на стене был нарисован портрет неонациста Алексея Воеводина, приговоренного к пожизненному заключению, в социальной сети «ВКонтакте» есть несколько групп, героизирующих деятельность ответчиков.
По видеосвязи в заседании приняли участие осуждённые экс-лидеры группировки Алексей Воеводин и Герман Венгервельд, Около 20 минут они обсуждали спорт, книги, группу Nightwish, искали общих знакомых и экстремизм в общении. Сообщили, что рады видеть друг друга.
Воеводин отметил, что название «Невоград» распространили журналисты. «Вот их и привлекайте, — заключил Воеводин. — Мы все сидим, что там запрещать. Глупость».
На вопрос суда о националистических взглядах Венгервельд ответил, что пришел к ним через другого человека, да и вообще все сильно преувеличено, СМИ постарались, сказал он.
«Суд изучил все приговоры, определения и постановления на заявленную тему. Разобрался, кто в какой группировке был, что делал, ознакомился с содержанием страниц в социальных сетях и символикой: кастет, венок, волк со скелетом. Суду стало известно, что у Венгервельда нет татуировок, а Воеводин увлекается пауэрлифтингом. Суд требования административного истца удовлетворил», — рассказали в Объеденной пресс-службе судов.
*«Невоград» — организация, признанная экстремистской, деятельность запрещена на территории РФ.