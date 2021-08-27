«Невоград» вне закона. Прокуратура Петербурга направила иск о признании организации экстремистской

«Установлено, что на территории Петербурга длительное время действовали неонацистские группировки, объединенные названием «Невоград», члены которых совершали насильственные преступления в отношении иностранных граждан и лиц различных национальностей, вероисповедания и расовой принадлежности», — говорится в сообщении.

Деятельность общественной организации «Невоград», под знаменем которой объединились группировки праворадикального толка, приостановлена по решению прокуратуры. Об этом 27 августа сообщает пресс-служба ведомства.

Прокуратура вспомнила неонациста Алексея Воеводина, получившего пожизненное заключение, убитого Дмитрия Боровикова, недавно освободившегося Андрея Клещина и других неонацистов.

«Прокуратура направила в Санкт-Петербургский городской суд административное исковое заявление о признании деятельности объединения экстремистской и ее запрете на территории Российской Федерации. С целью недопущения совершения новых преступлений деятельность «Невограда» решением прокурора Петербурга приостановлена до рассмотрения искового заявления судом», — добавили в прокуратуре.

В последний раз об активистах «Невограда» вспомнили, когда к ним пришли сотрудники Центра «Э». Поводом стали поминки Дмитрия Боровикова на камеру. Лидер экстремистских группировок Mad Crowd и «Боевой террористической организации» Боровиков, он же Кислый, был застрелен 18 мая 2006 года при задержании в возрасте 22 лет. В его честь участники «Невограда» во главе с недавно освободившимся Линком (Андреем Клещиным) нарисовали граффити и записали видео «кухни». Дело было в Курортном районе. Отдел по борьбе с экстремизмом наткнулся на эти кадры в соцсетях и пошёл «в гости».