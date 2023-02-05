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    Зайцы в Петербурге наконец-то могут слиться с пейзажем

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    Снег лёг плотным ковром в Петербурге, и зайцы-беляки наконец могут использовать свой «сезонный костюм» по назначению. Ленинградский зоопарк в своих соцсетях 5 февраля показывает, как они радуются зиме.

    «А знаете ли вы, что зайцы предпочитают ходить по одному и тому же маршруту от места отдыха к месту кормежки? Зимой по такой заячьей тропе даже может спокойной пройти человек без лыж!» — рассказывают в зоопарке.

    Беляки водятся в наших широтах и спокойно переносят любые капризы погоды. В Ленинградском зоопарке они круглый год живут в открытом уличном вольере.

    Фото: Ленинградский зоопарк

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