На Индустриальном «Тойота» с ребёнком собрала три автомобиля и четыре скорых

Четыре скорых примчали на место массовой аварии в Красногвардейском районе Петербурга днём 5 февраля. Госпитализирован один человек, ещё двоим, в том числе ребёнку, потребовалась медицинская помощь.



«Паровозик» на Индустриальном проспекте у пересечения с улицей Передовиков показали в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Судя по кадрам, на место аварии приехали четыре кареты скорой помощи.

