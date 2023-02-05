На Индустриальном «Тойота» с ребёнком собрала три автомобиля и четыре скорых

Четыре скорых примчали на место массовой аварии в Красногвардейском районе Петербурга днём 5 февраля. Госпитализирован один человек, ещё двоим, в том числе ребёнку, потребовалась медицинская помощь.
«Паровозик» на Индустриальном проспекте у пересечения с улицей Передовиков показали в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Судя по кадрам, на место аварии приехали четыре кареты скорой помощи.
видео с сайта vk.com, сообщество ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, около часа дня 33-летняя женщина не справилась с управлением Toyota Camry. Машина въехала в остановившийся на красный Lifan и запустила аварийную цепочку из Smart и Haval.
С травмами средней степени тяжести госпитализирована 73-летняя пассажирка Toyota. Ешё одного пассажира — ребёнка шести лет — после оказания медицинской помощи отпустили домой. Внимание потребовалось и 38-летней женщине, ехавшей за рулём Lifan. Её также отпустили долечиваться дома. 51-летний водитель Smart и 34-летний мужчина из Haval отделались потрепанными нервами.
Сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства аварии.