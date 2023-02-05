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    На Индустриальном «Тойота» с ребёнком собрала три автомобиля и четыре скорых

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    Четыре скорых примчали на место массовой аварии в Красногвардейском районе Петербурга днём 5 февраля. Госпитализирован один человек, ещё двоим, в том числе ребёнку, потребовалась медицинская помощь.

    «Паровозик» на Индустриальном проспекте у пересечения с улицей Передовиков показали в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Судя по кадрам, на место аварии приехали четыре кареты скорой помощи.

    видео с сайта vk.com, сообщество ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

    Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, около часа дня 33-летняя женщина не справилась с управлением Toyota Camry. Машина въехала в остановившийся на красный Lifan и запустила аварийную цепочку из Smart и Haval.

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    С травмами средней степени тяжести госпитализирована 73-летняя пассажирка Toyota. Ешё одного пассажира — ребёнка шести лет — после оказания медицинской помощи отпустили домой. Внимание потребовалось и 38-летней женщине, ехавшей за рулём Lifan. Её также отпустили долечиваться дома. 51-летний водитель Smart и 34-летний мужчина из Haval отделались потрепанными нервами.

    Сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства аварии.

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    Комментарии 7

    Гость05 Фев 2023 в 23:00
    Слава Україні
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