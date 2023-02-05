Прекращено уголовное дело бывших топ-менеджеров ГК «ПИК» о хищении денег на стройке в Петербурге

Уголовное преследование бывшего вице-президента по региональному развитию группы компаний «ПИК» Александра Лефеля и экс-руководителя одного из подразделений этой организации — ПАО «ПИК СЗ» — Николая Васильева прекращено в связи с примирением сторон. Об этом 5 февраля сообщает «Коммерсантъ».



Обоих изначально обвиняли в хищении 140 млн рублей при строительстве жилого комплекса в Петербурге в 2017–2018 годах. Сумма ущерба заметно снизилась после того, как следствие получило результаты двух строительно-технических и двух бухгалтерских судебных экспертиз. В итоге Лефель и Васильев согласились возместить эту сумму (она не называется) своему бывшему работодателю. В конце прошлого года следствие переквалифицировало состав с особо крупного мошенничества (часть 4 статьи 159 УК РФ) на более мягкое злоупотребление полномочиями (часть 1 статьи 201 УК РФ). После этого был решён вопрос о прекращении уголовного дела по нереабилитирующим основаниям.

