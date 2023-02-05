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    Прекращено уголовное дело бывших топ-менеджеров ГК «ПИК» о хищении денег на стройке в Петербурге

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    Уголовное преследование бывшего вице-президента по региональному развитию группы компаний «ПИК» Александра Лефеля и экс-руководителя одного из подразделений этой организации — ПАО «ПИК СЗ» — Николая Васильева прекращено в связи с примирением сторон. Об этом 5 февраля сообщает «Коммерсантъ».

    Обоих изначально обвиняли в хищении 140 млн рублей при строительстве жилого комплекса в Петербурге в 2017–2018 годах. Сумма ущерба заметно снизилась после того, как следствие получило результаты двух строительно-технических и двух бухгалтерских судебных экспертиз. В итоге Лефель и Васильев согласились возместить эту сумму (она не называется) своему бывшему работодателю. В конце прошлого года следствие переквалифицировало состав с особо крупного мошенничества (часть 4 статьи 159 УК РФ) на более мягкое злоупотребление полномочиями (часть 1 статьи 201 УК РФ). После этого был решён вопрос о прекращении уголовного дела по нереабилитирующим основаниям.

    Лефель в 2017–2018 годах проводил тендеры и заключал договоры с подрядной организацией на строительство жилого комплекса в Санкт-Петербурге. Служба безопасности застройщика якобы обнаружила факты мошеннического расходования денег компании — привлекались деньги дольщиков при работах на стадии нулевого цикла. Весной 2019 года руководство ПИК предложило Лефелю и Васильеву уладить проблему без вмешательства правоохранительных органов, но они отказались выплачивать 140 млн и уволились по собственному желанию. Один устроился работать вице-президентом ПАО «ГК «Самолет»», второй — главным инженером башкирского ООО «Лимакмаращавтодороги». Расследование хищений началось в декабре 2020 года, когда по заявлению представителей компании столичное ГСУ ГУ МВД возбудило уголовное дело. Осенью 2021 года Тверской райсуд Москвы отправил фигурантов в СИЗО. Вскоре Лефелю заменили реальный арест на домашний.

    Группа «ПИК» — крупнейший застройщик в России. Ее штаб-квартира находится в Москве. 80 % портфеля группы по объемам строительства приходится на Москву и Московскую область. Девелопер занимается реализацией семи проектов в Петербурге, в основном на окраине. В конце 2019 года компания заявляла, что подыскивает для своих объектов 15–20 площадок в городе, с которыми ее портфель проектов увеличится до 1,5 млн кв. м.

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