Прекращено уголовное дело бывших топ-менеджеров ГК «ПИК» о хищении денег на стройке в Петербурге

Уголовное преследование бывшего вице-президента по региональному развитию группы компаний «ПИК» Александра Лефеля и экс-руководителя одного из подразделений этой организации — ПАО «ПИК СЗ» — Николая Васильева прекращено в связи с примирением сторон. Об этом 5 февраля сообщает «Коммерсантъ».
Обоих изначально обвиняли в хищении 140 млн рублей при строительстве жилого комплекса в Петербурге в 2017–2018 годах. Сумма ущерба заметно снизилась после того, как следствие получило результаты двух строительно-технических и двух бухгалтерских судебных экспертиз. В итоге Лефель и Васильев согласились возместить эту сумму (она не называется) своему бывшему работодателю. В конце прошлого года следствие переквалифицировало состав с особо крупного мошенничества (часть 4 статьи 159 УК РФ) на более мягкое злоупотребление полномочиями (часть 1 статьи 201 УК РФ). После этого был решён вопрос о прекращении уголовного дела по нереабилитирующим основаниям.
Лефель в 2017–2018 годах проводил тендеры и заключал договоры с подрядной организацией на строительство жилого комплекса в Санкт-Петербурге. Служба безопасности застройщика якобы обнаружила факты мошеннического расходования денег компании — привлекались деньги дольщиков при работах на стадии нулевого цикла. Весной 2019 года руководство ПИК предложило Лефелю и Васильеву уладить проблему без вмешательства правоохранительных органов, но они отказались выплачивать 140 млн и уволились по собственному желанию. Один устроился работать вице-президентом ПАО «ГК «Самолет»», второй — главным инженером башкирского ООО «Лимакмаращавтодороги». Расследование хищений началось в декабре 2020 года, когда по заявлению представителей компании столичное ГСУ ГУ МВД возбудило уголовное дело. Осенью 2021 года Тверской райсуд Москвы отправил фигурантов в СИЗО. Вскоре Лефелю заменили реальный арест на домашний.