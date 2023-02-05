В Петербурге урезали места в «красных зонах»

Число коронавирусных коек в Петербурге сократилось, и теперь их меньше двух тысяч, следует из эпидемиологической справки Смольного от 5 февраля.



Если еще 31 января в Петербурге было 2 178 коек, то 5 февраля их осталось 1 987. На оставшихся местах лежат 1 516 пациентов, в том числе 149 в реанимации, а 34 на ИВЛ. Амбулаторно в Петербурге лечатся от коронавируса еще 5 273 человек.



Тем временем в Петербурге в феврале день за днем растет число заболевших коронавирусом, а город занял первое место по числу умерших в суточной летальной статистике по России.

