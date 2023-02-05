Стало известно, кому достался дом Скрипаля в Солсбери

Покупателем дома Сергея Скрипаля в Солсбери, по данным СМИ, стал местный житель, который приобрел 75%-ную долю в здании. Оставшаяся часть у муниципалитета — как страховка от появления музея или другого туристического места.
Как пишет газета Mirror 5 февраля, дом, «где русского шпиона на пенсии отравили «Новичком», смогли продать через 5 лет после трагедии. После того как Скрипали попали в больницу, пострадал полицейский, который проводил обыск, а затем умерла еще одна местная жительница, перепуганные соседи хотели снести дом. Британские военные сняли с дома окна и крышу, чтобы обеззаразить его, после чего постройку объявили безопасной и продали Совету Уилтшира за 260 тысяч фунтов стерлингов. Теперь большую долю выкупил местный житель. Он отремонтирует здание к июню, и дом снова будет заселен.
Городок Солсбери прославился на весь мир после того, как в 2018 году бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись, как писали местные СМИ, воздействию боевого нервно-паралитического вещества семейства «Новичок». Лондон выступил с утверждением, что Москва с высокой долей вероятности причастна к этому инциденту. Россия категорически отвергла все обвинения на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в РФ не существовало.