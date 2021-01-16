В Солсберийском соборе будут прививать от коронавируса под органную музыку

В центр вакцинации от коронавируса временно переделали тот самый Солсберийский собор в английском графстве Уилтшир, который прославился после отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Как сообщает в субботу, 16 января, издание Guardian, привиться здесь смогут люди старше 80 лет, а сопровождать процесс будет органная музыка.



«Наши двери были закрыты с тех пор, как страна перешла на пятый уровень (связанных с коронавирусом ограничений), но сегодня NHS (Национальная система здравоохранения Англии) пригласила представителей общественности в наше здание по очень важной причине», — говорится в сообщении в Twitter собора.