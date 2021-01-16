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В Солсберийском соборе будут прививать от коронавируса под органную музыку

В центр вакцинации от коронавируса временно переделали тот самый Солсберийский собор в английском графстве Уилтшир, который прославился после отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Как сообщает в субботу, 16 января, издание Guardian, привиться здесь смогут люди старше 80 лет, а сопровождать процесс будет органная музыка.

«Наши двери были закрыты с тех пор, как страна перешла на пятый уровень (связанных с коронавирусом ограничений), но сегодня NHS (Национальная система здравоохранения Англии) пригласила представителей общественности в наше здание по очень важной причине», — говорится в сообщении в Twitter собора.

Службы в Солсберийском соборе, история которого насчитывает 800 лет, в настоящее время проходят в режиме онлайн. Посетить храм разрешено только тем, кого для вакцинации пригласила Национальная система здравоохранения. В Англии с 4 января действует национальный локдаун.

Солсберийский собор в негативном ключе прославился на весь мир вскоре после того, как 4 марта 2018 года бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери воздействию боевого нервно-паралитического вещества семейства «Новичок». Лондон выступил с утверждением, что Москва с высокой долей вероятности причастна к этому инциденту. Россия категорически отвергла все обвинения на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в РФ не существовало. Впоследствии заведующий военной лабораторией в Портон-Дауне Гари Эйткенхед заявил, что британские специалисты не смогли установить происхождение вещества, которым были отравлены Скрипали.

Главными подозреваемыми в отравлении считаются Александр Петров и Руслан Боширов. Их интервью RT породило мем «Солсберецкий собор» (правильно Солсберийский собор), на шпиль которого, по их словам, они ездили любоваться в Англию.

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Комментарии (2)

263580521
"Солсберийский собор в негативном ключе прославился на весь мир... ". Собор-то тут причем? Очередная феерическая чушь от журналистов Фонтанки.
Урус-Баши
В районных поликлиниках у нас как с этим дело? Что играет?
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