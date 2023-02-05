В Петербурге пройдет фестиваль Володина — без его пьес, но с его смыслами

Традиционное и привычное название фестиваля для петербуржцев это Театральный фестиваль «Пять вечеров» имени Александра Володина. В 2023 году он пройдет в 19-й раз и будет носить название «Володинский без Володина», так как сын драматурга в феврале 2022 года запретил выпускать новые премьеры по пьесам отца. С 6 по 10 февраля на сценических площадках Петербурга покажут спектакли из Москвы, Петербурга, Кемерова, Стерлитамака и Каменска-Уральского.

Откроется фестиваль спектаклем о том, как можно просмотреть хронику изменений в стране на примере одного отдельного класса. Зрители увидят спектакль Театра драмы Кузбасса им. А. В. Луначарского «История от Матвея» (16+), поставленный Олегом Липовецким по пьесе Нины Беленицкой. Показ состоится на сцене Театра на Литейном.

7 февраля там же покажут спектакль Камы Гинкаса «Исход» (18+) из МТЮЗа. Это история о человеке, который решил отказаться от невыносимого прошлого и жизни. Но потом вернулся. И опять ушел.

В гардеробе Большого театра кукол разыграют «страсти в детском саду». Это трагикомедия о воспитательнице Насте и узбекском мальчике Озоде «Горка» (16+) Алексея Житковского, поставленная Алексеем Логачёвым в Каменск-Уральском театре «Драма Номер Три».



Основную программу завершает спектакль Дмитрия Егорова «Жизель Ботаническая» (18+) Государственного русского драматического театра г. Стерлитамака. В его основе одноимённый рассказ Эдуарда Кочергина — художника и писателя, главного художника БДТ им. Г. А. Товстоногова с 1972 года.