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    В Театре «На Литейном» покажут кухонный триллер

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    6 октября в Театре «На Литейном» состоится премьера спектакля Кирилла Люкевича «Голова» по пьесе Константина Стешика.

    Фото: Сергей Рыбежский, фото с сайта naliteinom.ru/
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    Впервые пьеса была представлена зрителям в программе «Первая читка» фестиваля «Пять вечеров» им. А. Володина в 2022 году, где возглавила финальный шорт-лист. В центре сюжета мистическая история, в ходе которой трое приятелей по старой традиции ищут ответы на самые важные вопросы на кухне. Разобраться в вопросах мироздания и всего остального им поможет найденная на улице человеческая голова. Но не просто голова, а голова-оракул: она призвана прояснить тайны жизни и смерти, земного и божественного, случая и судьбы.

    Режиссер Кирилл Люкевич соединяет в своём спектакле юмор, иронию, абсурд и человечность. Он вслед за Стешиком разделяет любопытство к человеку, который за кухонным столом пытается постичь «звездную бесконечность». Жанр спектакля определен как «кухонный триллер».

    В спектакле пять персонажей: Я (Виталий Гудков), Пухов (Сергей Матвеев), Палкин (Николай Красноперов), Голова (Павел Путрик), Экскурсовод (Татьяна Болдина).

    Кирилл Люкевич — театральный режиссер, выпускник мастерской профессора Николая Черкасского в РГИСИ. Сотрудничает с Александринским театром, БДТ, театрами «Цехъ», «Суббота», «Karlsson haus», «На Литейном» и другими.

    Театр «На Литейном» предупреждает что в спектакле присутствует сниженно-грубая лексика.

    18+

    Полина Никитина

    Фото: Сергей Рыбежский, фото с сайта naliteinom.ru/

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