В Театре «На Литейном» покажут кухонный триллер

Впервые пьеса была представлена зрителям в программе «Первая читка» фестиваля «Пять вечеров» им. А. Володина в 2022 году, где возглавила финальный шорт-лист. В центре сюжета мистическая история, в ходе которой трое приятелей по старой традиции ищут ответы на самые важные вопросы на кухне. Разобраться в вопросах мироздания и всего остального им поможет найденная на улице человеческая голова. Но не просто голова, а голова-оракул: она призвана прояснить тайны жизни и смерти, земного и божественного, случая и судьбы.



Режиссер Кирилл Люкевич соединяет в своём спектакле юмор, иронию, абсурд и человечность. Он вслед за Стешиком разделяет любопытство к человеку, который за кухонным столом пытается постичь «звездную бесконечность». Жанр спектакля определен как «кухонный триллер».

