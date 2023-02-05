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    В Балашихе 9-летнего мальчика убили при демонстрации боевых приёмов с ножами

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    Следственный комитет Московской области возбудил дело об убийстве после того, как в коммунальной квартире в Балашихе смертельный удар ножом получил девятилетний ребёнок.

    По подозрению в убийстве задержан 47-летний сосед по коммуналке, сообщили в ведомстве 5 февраля. По данным следствия, накануне вечером он пытался впечатлить мальчика демонстрацией боевых приёмов с использованием ножей.

    Мужчина был пьян, развлечение закончилось фатально. Сейчас его допрашивает следователь. Также на беседу вызвали сотрудников органов профилактики. Следствие намерено проверить, как они контролировали неблагополучную семью. Известно, что мальчик жил с отцом, мать лишили родительских прав.

    Ход и результаты расследования поставила на контроль прокуратура.

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    БалашихаУбийство ребенка
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