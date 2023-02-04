Дворцовый мост не сияет вторые сутки, дело в кабеле

Дворцовый мост временно лишился торжественной подсветки. Дело в неисправном кабеле, рассказали 4 февраля «Фонтанке» в пресс-службе СПб ГБУ «Ленсвет».
Архитектурно-художественная подсветка пролетов не работает с прошлого вечера. «Точные сроки восстановительных работ будут известны по мере дефектовки», — добавляют в «Ленсвете», уточнив, что до их завершения мост не засияет снова.
На безопасность дорожного движения отключение не влияет, проезжая часть моста по-прежнему освещена, отмечают в учреждении. Оборудование подсветки используют уже довольно долго и летом его планируют отремонтировать.
В декабре специалисты «Ленсвета» обновили освещение Дворцовой площади: установили современные светодиодные лампы вместо натриевых и частично заменили прожекторы, подсвечивающие Главный штаб.