    Сейчас

    -3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -3˚C

    Пасмурно, снег

    Ощущается как -6

    2 м/с, сев

    772мм

    80%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd70.38eur76.73

    Дворцовый мост не сияет вторые сутки, дело в кабеле

    904
    1 комментарий

    Дворцовый мост временно лишился торжественной подсветки. Дело в неисправном кабеле, рассказали 4 февраля «Фонтанке» в пресс-службе СПб ГБУ «Ленсвет».

    ПоделитьсяПоделиться

    Архитектурно-художественная подсветка пролетов не работает с прошлого вечера. «Точные сроки восстановительных работ будут известны по мере дефектовки», — добавляют в «Ленсвете», уточнив, что до их завершения мост не засияет снова.

    На безопасность дорожного движения отключение не влияет, проезжая часть моста по-прежнему освещена, отмечают в учреждении. Оборудование подсветки используют уже довольно долго и летом его планируют отремонтировать.

    В декабре специалисты «Ленсвета» обновили освещение Дворцовой площади: установили современные светодиодные лампы вместо натриевых и частично заменили прожекторы, подсвечивающие Главный штаб.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 1

    Гость04 Фев 2023 в 21:30
    Конечно, мы верим.
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close