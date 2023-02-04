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    Это не рулетики с маком, а петербургские мангусты. Они устроили лежбище в честь выходных

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    3 комментария

    Ленинградский зоопарк

    Выходные любят не только люди — обитатели Ленинградского зоопарка тоже не прочь поваляться и побездельничать. Так и поступают полосатые мангусты, радуясь субботе.

    Видео с питомцами 4 февраля публикует пресс-служба зоопарка. Мангусты лежат вповалку, периодически крутят любопытными мордочками и осматриваются. Кто-то расположился на деревянных пеньках, а кто-то — прямо на полу.

    Ранее «Фонтанка» показывала пушистого предсказателя из Ленобласти, который в День сурка спрогнозировал скорый приход весны в регион.

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