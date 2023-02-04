Это не рулетики с маком, а петербургские мангусты. Они устроили лежбище в честь выходных

Выходные любят не только люди — обитатели Ленинградского зоопарка тоже не прочь поваляться и побездельничать. Так и поступают полосатые мангусты, радуясь субботе.

Видео с питомцами 4 февраля публикует пресс-служба зоопарка. Мангусты лежат вповалку, периодически крутят любопытными мордочками и осматриваются. Кто-то расположился на деревянных пеньках, а кто-то — прямо на полу.