Послушайте сурковое предсказание. Эксперт Филимон заявил, что скоро в Ленобласть придет весна

Главный метеоролог Ленобласти вынес вердикт: весна не за горами. Его зовут Филимон, он сурок, живущий на ферме «Приют Белоснежки» в Волосовском районе.
Видео с предсказателем 2 февраля опубликовал основатель зоофермы Геннадий Натекин. Погодный прогноз Филимон традиционно сделал в День сурка: «собрался с силами, воспрял духом и пошёл гнать зиму своим волшебным взглядом и дыханием». Призвать весну он решил энергичным писком.
Автор: Ленинградский зоопарк
«Сурок Филимон проснулся еще позавчера вместе со своей женой Анфисой. Сегодня они не испугались тени, благополучно осмотрели окрестности, свистнули, что переводится как «весна будет», — рассказал Геннадий 47news.
По его словам, Филимон может предсказать погоду только до 15 марта, а дальше дело за Гидрометцентром. Прогнозы на ферме делают уже восемь сезонов подряд — и никто еще не жаловался. Раньше предсказателем в «Приюте Белоснежки» был сурок Фил-старший. Оба зверька названы в честь героя фильма «День сурка» Фила Коннорса, которого сыграл Билл Мюррей.
«Фонтанка» рассказывала, как жили Ижорик и Авустина — сурки из Ленинградского зоопарка, которые раньше тоже предсказывали погоду.