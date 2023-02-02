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    Послушайте сурковое предсказание. Эксперт Филимон заявил, что скоро в Ленобласть придет весна

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    Главный метеоролог Ленобласти вынес вердикт: весна не за горами. Его зовут Филимон, он сурок, живущий на ферме «Приют Белоснежки» в Волосовском районе.

    Видео с предсказателем 2 февраля опубликовал основатель зоофермы Геннадий Натекин. Погодный прогноз Филимон традиционно сделал в День сурка: «собрался с силами, воспрял духом и пошёл гнать зиму своим волшебным взглядом и дыханием». Призвать весну он решил энергичным писком.

    Автор: Ленинградский зоопарк

    «Сурок Филимон проснулся еще позавчера вместе со своей женой Анфисой. Сегодня они не испугались тени, благополучно осмотрели окрестности, свистнули, что переводится как «весна будет», — рассказал Геннадий 47news.

    По его словам, Филимон может предсказать погоду только до 15 марта, а дальше дело за Гидрометцентром. Прогнозы на ферме делают уже восемь сезонов подряд — и никто еще не жаловался. Раньше предсказателем в «Приюте Белоснежки» был сурок Фил-старший. Оба зверька названы в честь героя фильма «День сурка» Фила Коннорса, которого сыграл Билл Мюррей.

    «Фонтанка» рассказывала, как жили Ижорик и Авустина — сурки из Ленинградского зоопарка, которые раньше тоже предсказывали погоду.

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    Ленинградская областьПредсказанияВеснаСуркиПриют Белоснежки
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