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    Промсвязьбанк купил бывшие госбанки Донецка и Луганска

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    ПАО «Промсвязьбанк» приобрёл бывшие госбанки ДНР и ЛНР — ПСБ «Донецк» и ПСБ «Луганск». О подписании соответствующего договора в пятницу, 3 февраля, в своём телеграм-канале сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

    По информации «Коммерсанта», договоры подписали председатель ПСБ Пётр Фрадков, председатель Фонда государственного имущества ДНР Сергей Кайда и врио председателя Фонда государственного имущества ЛНР Валерий Кравченко.

    О том, что Госбанки ДНР и ЛНР планируют продать Промсвязьбанку, «Фонтанка» писала в конце ноября. При этом фактически данная кредитная организация начала работать в республиках Донбасса ещё в июне.

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