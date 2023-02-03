Промсвязьбанк купил бывшие госбанки Донецка и Луганска

ПАО «Промсвязьбанк» приобрёл бывшие госбанки ДНР и ЛНР — ПСБ «Донецк» и ПСБ «Луганск». О подписании соответствующего договора в пятницу, 3 февраля, в своём телеграм-канале сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
По информации «Коммерсанта», договоры подписали председатель ПСБ Пётр Фрадков, председатель Фонда государственного имущества ДНР Сергей Кайда и врио председателя Фонда государственного имущества ЛНР Валерий Кравченко.
О том, что Госбанки ДНР и ЛНР планируют продать Промсвязьбанку, «Фонтанка» писала в конце ноября. При этом фактически данная кредитная организация начала работать в республиках Донбасса ещё в июне.