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    Промсвязьбанк начал работу в ДНР и ЛНР

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    2 комментария

    Промсвязьбанк (ПСБ) начал работу на территории Донецкой и Луганской народных республик, став первым российским кредитно-финансовым учреждением в республиках Донбасса. Соглашение с главой ДНР Денисом Пушилиным и главой ЛНР Леонидом Пасечником подписал председатель ПСБ Петр Фрадков в ходе рабочего визита, сообщает 9 июня пресс-служба банка.

    ПСБ запускает комплексное банковское обслуживание населения и бизнеса ДНР и ЛНР, включая выплату пенсий и пособий, а до конца 2022 года предоставит полный спектр услуг для физических и юридических лиц — потребительское и ипотечное кредитование, кредитные карты, эквайринг, зарплатные проекты и корпоративное кредитование.

    «Сотрудничество банка и республик предусматривает активное участие ПСБ как финансового партнера в реализации ключевых инфраструктурных и социально-экономических проектов каждого региона», — говорится в сообщении банка.

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    Комментарии (2)

    Дежурный по объединению
    Започём там ипотека? Может пора пачпорт республиканский справлять?
    СлаваРоссии
    Правильно
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