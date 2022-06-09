Промсвязьбанк начал работу в ДНР и ЛНР

Промсвязьбанк (ПСБ) начал работу на территории Донецкой и Луганской народных республик, став первым российским кредитно-финансовым учреждением в республиках Донбасса. Соглашение с главой ДНР Денисом Пушилиным и главой ЛНР Леонидом Пасечником подписал председатель ПСБ Петр Фрадков в ходе рабочего визита, сообщает 9 июня пресс-служба банка.
ПСБ запускает комплексное банковское обслуживание населения и бизнеса ДНР и ЛНР, включая выплату пенсий и пособий, а до конца 2022 года предоставит полный спектр услуг для физических и юридических лиц — потребительское и ипотечное кредитование, кредитные карты, эквайринг, зарплатные проекты и корпоративное кредитование.
«Сотрудничество банка и республик предусматривает активное участие ПСБ как финансового партнера в реализации ключевых инфраструктурных и социально-экономических проектов каждого региона», — говорится в сообщении банка.