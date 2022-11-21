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    Центральные банки ДНР и ЛНР продадут Промсвязьбанку

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    Центральные банки ДНР и ЛНР будут преобразованы в общества с ограниченной ответственностью и переданы Промсвязьбанку. Соответствующий указ, подписанный президентом России Владимиром Путиным, размещен 21 ноября на официальном интернет-портале правовой информации.

    Органам государственной власти народных республик в течение месяца после госрегистрации необходимо обеспечить продажу 100% активов публичному акционерному обществу Промсвязьбанк.

    Делается это «в целях совершенствования оказания физическим и юридическим лицам банковских и платежных услуг» на территории субъектов в связи с принятием их в состав РФ. Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

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