Центральные банки ДНР и ЛНР продадут Промсвязьбанку

Центральные банки ДНР и ЛНР будут преобразованы в общества с ограниченной ответственностью и переданы Промсвязьбанку. Соответствующий указ, подписанный президентом России Владимиром Путиным, размещен 21 ноября на официальном интернет-портале правовой информации.



Органам государственной власти народных республик в течение месяца после госрегистрации необходимо обеспечить продажу 100% активов публичному акционерному обществу Промсвязьбанк.



Делается это «в целях совершенствования оказания физическим и юридическим лицам банковских и платежных услуг» на территории субъектов в связи с принятием их в состав РФ. Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

